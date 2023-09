Alcaldesa de La Pintana por ley contra narcofunerales: “La delincuencia nunca se va a acabar, pero la tenemos que controlar y corretear”

Dice la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que ante problemas de seguridad, las diferencias de colores políticos pasan o deberían pasar a ser irrelevantes porque más importante se hace la tranquilidad de las personas, sean de la comuna que ella dirige o de otro lado adonde la delincuencia pueda haberse movido.

La idea no es una cita, ni tampoco arbitraria: es una idea que planteó la mañana de este jueves, en ADN Hoy, a propósito del anuncio de la presentación de la ley que restringe los funerales de alto riesgo (o “narcofunerales“, o también “funerales narco“):

“Muchos piensan que es llegar y prohibir un funeral. No ha sido fácil. Yo participé de la comisión de Seguridad del Presidente Piñera. Este tema se está hablando hace mucho tiempo, siempre está en boga los derechos humanos de estas personas. El problema no son los funerales, sino el comportamiento de las personas que van a un velorio, que van a un funeral. No podemos naturalizar esto. Hoy la violencia no solo se ve en estos rituales: yo lo siento por las familias, que han tenido que sufrir con el comportamiento de un hijo, un nieto, pero tampoco es lógico que un mayor número de personas esté en esto”.

Entre las características del proyecto está un plazo máximo de 24 horas para la realización del funeral; con rituales mortuorios en el cementerio o crematorio; con límite de asistencia; y agravando penas para quienes comentan delitos en esos contextos. Es decir, el cuerpo se irá directamente desde el Servicio Médico Legal (SML) al destino del muerto.

La medida, a juicio de la alcaldesa Pizarro, “es una demanda de la ciudadanía, de nuestras comunidades. ¿Se imaginan vivir y escuchar durante tres días disparos y fuegos artificiales? A quienes no lo han vivido, déjenme decirles que eso no es tranquilidad ni seguridad para muchos chilenos”.

“Independiente de quién lo presente, o si hubo antigüedad en el proyecto de ley, que si fue iniciativa del Ejecutivo o algún parlamentario, esto es lo que se debe hacer, es una demanda de la ciudadanía”, reforzó.

El alto riesgo de los funerales estará establecido por la delegación presidencial, sobre un informe de Carabineros que considerará los antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y la cantidad de familiares director con registros delictivos.

Aunque esa información de la policía uniformada, precisó Pizarro, era algo que ya se consideraba para “una protección a la gente en general, que se decía que era una protección a los narcos. No es lógico que se suspendan clases: cuando se hace, los niños están en las calles. Todo aumenta la inseguridad. No podemos normalizar esa situación, y ya se estaba normalizando”.

¿Qué efecto tendrá en la cultura narco? La alcaldesa teorizó:

“Estas bandas no están en la comuna solamente; hoy, cuando ven un mayor control, se desplazan. Hoy van a estar más vigilados. Esto sucede siempre y seguirá sucediendo. Lo importante es que esto significaba que nosotros, que la dotación de carabineros que hay en mi comuna, de entre 10 y 20 carabineros, durante 3 días… Cuando un carabinero trabaja 8 horas, al otro día está de franco. Por lo tanto, son servicios anormales, que llegan de la noche a la mañana y lo pasamos mal todos. Nosotros no merecemos ser vecinos de delincuentes; estos delincuentes se desplazan de comunas. La delincuencia nunca se va a acabar, pero sí la tenemos que controlar, sí la tenemos que corretear. Por lo tanto, lo que eran tres días mal, hoy se disminuirá en 24 horas. Eso es importante de la ley. Y las penas, además, se agravan”.

En el combate contra la delincuencia necesitamos unidad y generosidad, porque es la vida de la gente honesta la que está en juego. Acompañamos la presentación del proyecto que limita severamente los funerales de alto riesgo o narco. Esperamos que el Congreso lo tramite… pic.twitter.com/1gTvdSajfh — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 27, 2023

“Hoy nadie puede vivir tranquilo con este escenario y además normalizarlo. No se puede llegar y prohibir esto porque hay muchas voces que hay que tomar en cuenta. Lo importante para avanzar en esto es la unidad política en que debe existir combatiendo a la delincuencia, porque la delincuencia nos afecta a todos”, cerró la alcaldesa.