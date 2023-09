“Me siento tan vacía, tan sola”: Madre de Tomás Bravo publicó conmovedor mensaje

Estefanía Gutiérrez preocupó a todos durante el fin de semana, luego de publicar un conmovedor mensaje donde recordó a su hijo, Tomás Bravo.

La progenitora del pequeño emocionó con sus palabras, y con una fotografía donde se le ve junto al fallecido niño, tomando pecho mientras viajan en un automóvil.

“Vida devuélveme a ese día, devuelve todo lo que tenía”, partió diciendo la joven en un largo texto que llamó la atención inmediata.

Y agregó que “daría todo por volver a cobijar a mi hijo entre mis brazos como lo hacía desde la mañana hasta en la noche y verlo dormir apegado a mi pecho”.

Mamá de Tomás Bravo y su mensaje

Luego, la progenitora de Tomasito, comentó que tener a su hijo “fue lo más bello que pude vivir en esta vida. Eso era vivir, sentir felicidad plena, lo era todo”.

“Mi bebé era todo lo que tenía y lo perdí, me siento tan vacía, tan sola. Por más que lo intento siento que no encajo aquí, que no puedo encontrarle un sentido a todo, la ansiedad me tortura día a día”, añadió.

Estefanía manifestó que “amaba esa vida y nunca entenderé por qué es tan injusto todo, puta vida. Vida devuelve esos bellos ojos de los que no me alcancé a de despedir. Te extraño tanto mi niño”.

Y señaló que “aún seguimos exigiendo verdad y justicia para Tomasito. No más espera”, sumando además la consigna “fuera Cartagena”, aludiendo a la fiscal Marcela Cartagena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estefy Aylin Gutierrez (@estefyayliin)

El posteo preocupó a quienes la siguen. Y le escribieron mensajes como “dolor es lo que siento al leerte, no estás sola”, “me parte el alma, tu relato” y “no hay palabras de consuelo”.

De esta forma, la mamá de Tomás Bravo se desahogó en su cuenta de Instagram, dejando claro no parará hasta hacer justicia por su hijo.