Ministra Tohá se suma a llamado a la unidad tras Servicio de Acción de Gracias Evangélico: “Necesitamos ese encuentro”

Tras el Servicio de Acción de Gracias —”Te Deum”— Evangélico en Puente Alto, en la cual participó el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, compartió sus impresiones sobre la ceremonia, destacando la importancia de este evento en la sociedad chilena.

“Fue una hermosa ceremonia. En estos días tenemos muchos momentos de encuentro, y la invitación a que, a que los aprovechemos, porque necesitamos ese encuentro y necesitamos también celebrar a nuestro país, cuidarnos, tienen ya como una tradición instalada este Te Deum evangélico”, señaló la secretaria de Estado.

“Hay que recordar que no hace mucho tiempo, en Chile, no existía una Ley de Igualdad de Culto. El mundo evangélico tenía una enorme presencia en nuestra sociedad, sin embargo, no tenía espacio a las conmemoraciones, no tenía espacio a la institucionalidad, y eso lo hemos ido cambiando como sociedad paso a paso, es un acto de justicia”, agregó la autoridad de Gobierno.

Un mensaje en tiempo de fiestas

En esa línea, la ministra Tohá también resaltó los temas abordados durante la ceremonia, destacando la importancia de la unión solicitada en las palabras del obispo Edmundo Zenteno. Además, mencionó la referencia en el discurso del Te Deum Evangélico a los 50 años del golpe de Estado en Chile, hecho que no calificó como un “guiño”, sino como una reflexión.

“No fue muy directa la alusión. Yo no emplearía esa palabra de guiño. Diría que todos los momentos difíciles de nuestra historia nos muestran cómo se relacionan estos conceptos. Fue una ceremonia en que se habló mucho de estos concepto, de la justicia, del encuentro, de la verdad, de la reconciliación y de cómo se relacionan entre ellos, cómo uno ayuda al otro, cómo son inseparables. Y creo que desde ese punto de vista es un mensaje para todo el país en estas fiestas”, dijo.