Ministra de la Mujer por discusión en el Consejo Constitucional sobre aborto: “El tono del debate ha sido un retroceso”

A seis años desde la implementación que despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, desde el Ministerio de Salud informaron que en este lapso de tiempo se han realizado un total de 4.272 IVE en el marco de la Ley 21.030.

En detalle, 1.296 casos corresponden a la causal 1 (riesgo de vida de la madre), 2.080 casos en la causal 2 (feto con malformación incompatible con la vida extrauterina) y 896 casos en la causal 3 (violación).

En este contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al trabajo que ha realizado el Consejo Constitucional respecto al aborto, señalando que “el tono del debate ha sido efectivamente un retroceso respecto a todo lo que se discutió el año 2017″.

“Creo que es importante recordar que se dijeron muchas cosas y por eso es tan importante entregar los números. Se dijo que las mujeres iban a inventar violaciones para poder acceder a la causal. Como si denunciar una violación en nuestro país fuera una cuestión muy fácil, muy a la ligera. Se dijo que se iba a acabar la Teletón, incluso. Entonces, estamos olvidando toda la discusión que dimos como país y que costó tanto”, agregó.

Asimismo, la ministra se sumó a las críticas de Michelle Bachelet respecto al trabajo de la instancia por el aborto, afirmando que “de acuerdo a distintos instrumentos, por ejemplo la encuesta del Centro de Estudios Públicos y la encuesta Cadem, la mayoría de la población chilena está en contra de penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y además respaldan fuertemente la legalidad ya acordada que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales“.

Cena de reconocimiento a Giorgio Jackson

Además de sus apreciaciones respecto a la discusión sobre el aborto en el Consejo Constitucional, la secretaria de Estado comentó la cena realizada en reconocimiento del exministro Giorgio Jackson, tras su salida del gabinete, a propósito de los escándalos de convenios entre el Estado y fundaciones ligadas a personas vinculadas en su momento a Revolución Democrática.

“Ayer la cena fue un instante muy lindo de reconocimiento a Giorgio, me tuve que ir más temprano porque estuve con mi hijo, no se podía trasnochar, pero creo en ese sentido en el camino largo de los años se va a demostrar la mezquindad y la injusticia de las acusaciones que se le hicieron, que incluyeron imputaciones de delitos graves, sin ningún sustento y de los que ahora nadie se quiere hacer cargo”, dijo.

“Independiente de mi persona, que valoro mucho a Giorgio, o de alguien que es opositor al gobierno, lo que esperan los chilenos y chilenas es que lleguemos a un acuerdo. No por la oposición, no por Giorgio, no por el gobierno, sino que estamos teniendo pensiones de miseria“, cerró Orellana.