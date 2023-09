“Curao no manejo mejor”: Fundación Emilia lanza campaña contra la conducción en estado de ebriedad en Fiestas Patrias

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, con el objetivo de concientizar sobre la conducción irresponsable bajo los efectos del alcohol, la Fundación Emilia difundió la campaña “Curao no manejo mejor” protagonizada por el piloto nacional Ignacio Casale.

La campaña, que contó con la colaboración de CCU, sometió al deportista chileno a un experimento científico de simulación con el objetivo de desmitificar el dicho popular de que “curao manejo mejor”.

La iniciativa impulsada por la Fundación Emilia, se realiza bajo el contexto de que en los últimos cinco años han fallecido 111 personas durante las Fiestas Patrias, tan solo durante en la edición 2023 se produjeron 30 muertes a causa de siniestros viales por conducción en estado de ebriedad.

Campaña “Curao no manejo mejor”

En concreto, la campaña se basa en un estudio científico al que se sometió Ignacio Casale, el cual se compararon sus reflejos al conducir sobrio y en estado de ebriedad. Cabe resaltar, que el análisis fue realizado en una simulación de manejo.

Tras haber realizado las pruebas, se evidenció que con tan solo una copa de vino se produjo un detrimento en su habilidad para conducir, lo que deja en evidencia que ni siquiera un virtuoso conductor puede manejar bien después de haber bebido alcohol.

Este 18 de Septiembre, cambiemos las estadísticas! Fundación Emilia y CCU invitaron al Tricampeón del Dakar @IgnacioCasale, a un experimento de simulación. Ve el video, y descubre por qué ni tú, ni los mejores pilotos del mundo deberíamos conducir bajo la influencia del alcohol. pic.twitter.com/VJPt8BCNlT — Fundación Emilia (@FundacionEmilia) September 13, 2023

En el video, Casale expresa que “es evidente que después de este experimento, debemos cambiar el dicho, porque curado no manejo mejor”. A lo que agregó: “ni yo ni los mejores pilotos del mundo podemos manejar bajo la influencia del alcohol”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, declaró que “la conducción en estado de ebriedad es una falta de empatía enorme. Personas que incluso pueden manejar en esas condiciones transportando a familiares o amistades no tiene sentido. Nuestra intención no es decirles a las personas que no beban en Fiestas Patrias, sino que hacemos una invitación a festejar de manera responsable y segura”.

“El llamado es simple, si vas a beber, no conduzcas. Pasa las llaves, piensa en los otros, piensa en tu vida y en la de los terceros que comparten la vida con ustedes”, agregó Figueroa.

Índices de siniestralidad vial

Según los datos recopilados, desde el 2018 se han registrado un promedio de 22 personas fallecidas, 80 personas gravemente heridas y 770 accidentes de tráfico en Fiestas Patrias.

Dentro de las principales causas de los incidentes, destaca la falta de atención al conducir y la conducción bajo los efectos del alcohol con un total de 753 y 661 accidentes respectivamente.