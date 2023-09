El pasado lunes, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de uno de los presuntos asesinos de Juan Urrutia, hombre que valientemente intentó frustrar un asalto a bordo de un microbús del sistema RED.

Este trágico suceso tuvo lugar el pasado 14 de agosto en las calles 5 de Abril con Padre Jaime Larraín Hurtado. La víctima, de 58 años, perdió la vida en su intento por proteger a un joven que estaba siendo asaltado.

“Seis minutos después…”

Ester miércoles, Ciudadano ADN conversó con las hijas del hombre asesinado, Camila y Valeria Urrutia, y su sobrina, Eileen Zúñiga, quienes entregaron su desgarrador testimonio tras el hecho.

“Siempre fue un héroe para nosotros”, mencionó Camila, recordando cómo su padre siempre estuvo dispuesto a ayudar y proteger a quienes lo necesitaban.

En esa línea, el día del incidente, Valeria recordó la última conversación que tuvo con su padre, apenas minutos antes del fatal desenlace. La noticia de su muerte fue un golpe devastador para la familia, y la forma en que se enteraron, a través de llamadas y mensajes confusos, solo añadió más dolor al trauma.

“Al parecer, todo lo que pasó fue a las 19:08, seis minutos después de hablar conmigo (…) Me llamaron desde el teléfono de él, y me dicen ‘hablas con un cabo’ , se le cortaba todo el rato la voz al carabinero y me dice que a mi papá lo había intentado asaltar y que estaba herido y me dicen que me tengo que ir a la comisaría”, relató Valeria.

“En eso, mi amiga me dice que llegó una patrulla, me acerco, se baja un carabinero y afuera de la comisaría me dice ‘¿tú eres Valeria? lo siento mucho, tu papá falleció”, así de una y en ese momento pensaba que era una broma (…) Me tranquilizo un poco y se me acerca a otro carabinero más jovencito y me dice que lo sentía mucho, y que cuando me calmara, me iba a explicar. Yo le dije que me explicara rápido para irme a la clínica (…) al parecer el protocolo era que el doctor me dijeran que mi papá había fallecido, él me estaba esperando con una enfermera y yo le dije: ahórreselo”, agregó la mujer.

En esa línea, Valeria expresó el momento cuando le entregaron detalles de la muerte de su padre y dijo: “Me dicen que mi papá iba en la micro, iban un par de personas más y estaba este joven, el chico de 19 años y que al parecer lo intentaron asaltar, le quisieron robar el celular y cuando mi papá ve que él está en desventaja, que le están pegando entre los tres tipos, mi papá se lanzó a defenderlo y que ahí recibió una puñalada en la pierna que lamentablemente nadie pudo hacer nada en ese momento”.

“Siempre un héroe”

Un aspecto que resaltó la familia fue el vacío legal existente en cuanto a los seguros de las micros. Actualmente, estos seguros solo cubren accidentes, pero no situaciones como la que vivió Juan. “Por pagar el pasaje, te matan, pero por esa muerte no reciben ningún tipo de seguro”, lamentó Valeria, haciendo un llamado a las autoridades para que se aborde esta problemática.

A pesar del dolor, la familia Urrutia no guarda rencor. Entienden que su padre actuó siguiendo su instinto protector, y aunque desearían tenerlo de vuelta, se consuelan sabiendo que Juan murió siendo un héroe. Sin embargo, esperan que su historia sirva para generar cambios y evitar que otras familias sufran lo mismo.

“La gente que lo conocía sabía y todos nos decían que en ese niño (el joven de 19 años), mi papá vio a sus hijos porque nosotros fuimos asaltados en la micro y nadie nos ayudó (…) sabíamos que él iba a hacer algo, de hecho, sabemos que el chofer le advirtió a él que estaban estos delincuentes arriba, entonces si él tenía que defender a alguien lo iba a hacer, siempre fue así, siempre fue de defender la injusticia”, agregó una de las hijas del hombre fallecido.

Tanto Camila como Valeria y Eileen enviaron un emotivo mensaje de agradecimiento a las palabras de apoyo por la muerte de sus padres e hicieron un llamado a la solidaridad y empatía en estos tiempos difíciles.

“Para nosotros siempre fue un héroe en todo sentido, fue un héroe a las 4 de la mañana cuando nos va a buscar a los carretes, fue un héroe si alguien no levantaba la voz, era capaz de sacar las garras que tenía por nosotras y las sacó varias veces, era mamá y papá (…) Hay una impotencia, hay una rabia, no hay consuelo (…) pero nos enseñaron el no tener rencor con nadie”, cerró Valeria.