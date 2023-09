“Me trató como delincuente y criminal”: Anita Alvarado da su versión del altercado con la PDI en el aeropuerto de Santiago

Anita Alvarado fue puesta en libertad bajo ciertas condiciones tras un incidente ocurrido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. La figura televisiva fue acusada de agredir a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) la noche del pasado viernes. 24 horas después, la ex “Geisha chilena” dio su versión de los hechos.

Previamente, el subprefecto Juan Calatayud, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Aeropuerto, explicó que el incidente ocurrió cuando Anita Alvarado intentó evadir el control migratorio mientras acompañaba a alguien. Un oficial de la PDI la detectó y le pidió que abandonara el área. Fue entonces que la ex “Geisha chilena” agredió al oficial, con un golpe de puño en el rostro. Esto resultó en su retención y posterior reducción por infringir la ley 2.460, que sanciona la agresión a un funcionario en acto de servicio.

Luego de la audiencia de formalización, Anita Alvarado quedó con la obligación de no acercarse al funcionario policial afectado y se le impuso la firma mensual como parte de las condiciones de su liberación. Esta firma deberá llevarse a cabo en la 36ª Comisaría de La Florida durante los 90 días que dure la investigación.

La versión de Anita Alvarado

Más adelante, a través de una publicación en Instagram, la ex “Geisha chilena” dio su versión los hechos. “Estaba acompañando a mi amiga corriendo a que pudiera tomar su vuelo porque se nos pasó la hora. Con la adrenalina pasé accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar“, expuso.

“Y así quedé por el maltrato de un funcionario de PDI el cual me trató como delincuente y criminal. Tirándome al suelo, y con la caída moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo. Sin contar los dolores que me dejó en la cervical, los cuales me tengo que ir a ver mañana”, añadió, evidenciando hematomas en sus brazos.

Finalmente, acerca de lo ocurrido, Anita Alvarado señaló que era “un hombre más grande que yo, soy una mujer que no merecía este trato. No soy ninguna víctima, pero tampoco una criminal. Lo más impresionante es que ellos fueron los que mandaron el comunicado a la prensa. Las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad y quién empezó con los malos tratos“.