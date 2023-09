Director de CENFOTO sobre digitalización del diario La Nación: “Me conmueve hacerme cargo de la memoria”

La corporación cultural de la Universidad Diego Portales, CENFOTO, está llevando a cabo un proyecto para digitalizar el diario La Nación.

Esto, para así generar una gran colección de publicaciones del medio que partió en 1970 y que narra todo el período de la dictadura.

El director de CENFOTO, Samuel Salgado, se refirió a todo el proceso de digitalización y a la historia del medio en entrevista con “Tu Nuevo ADN”.

El diario La Nación surgió en los años ’70 y fue uno de los primeros medios en transicionar a digital.

Al respecto, Salgado explica que “la historia y trayectoria de este medio ha estado asociada a distintos eventos políticos porque siempre ha sido un diario del gobierno de turno“.

Sin embargo, La Nación cerró sus puertas en 2010 y la Universidad Diego Portales se adjudicó la licitación para poder digitalizar todos sus archivos.

“Tenemos una mesa de reproducción de gran formato que cuenta con una iluminación especializada a base de led y con una cámara (…) que nos permite reproducir el diario abierto, página por página“, afirma Salgado.

De esta manera, el equipo de CENFOTO junto a la universidad a cargo podrán reproducir más de 50 años de archivos que muestran la historia del país.

“La historia no es inevitable”

“Me conmueve hacerme cargo de este material, me conmueve hacerme cargo de la memoria, me conmueve que todos tengamos que hacernos cargo de la memoria de alguien y responsables de eso: de la conservación, de la preservación y de la transmisión“, señaló Salgado.

“Hemos sostenido que colocar como una prueba consistente lo que fue la democracia durante el gobierno de Salvador Allende es un aspecto que nos orgullece como equipo nos hace reflexionar sobre que la historia no es inevitable y siempre hay responsabilidades sobre las cuales nosotros tenemos que sopesar nuestras decisiones“, finalizó.