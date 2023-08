Shinipan habla de su estado de salud tras sufrir un grave accidente automvilístico : “No se preocupen por mí, porque yo ya estoy estable”

La influencer conocida como Shinipan actualizó a sus fans sobre su estado de salud tras vivir un trágico accidente el pasado 31 de julio en Punta Arenas.

A través de una transmisión en vivo, la streamer apareció en redes sociales tras semanas de ausencia para tranquilizar a sus seguidores: “Ya pasó lo peor“, señaló.

La joven se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Magallanes tras quedar en riesgo vital por el accidente que dejó a seis fallecidos, entre ellos la influencer Maru Rockets.

“Hoy día me pasaron mi celular y quería hacer un stream solamente para decirles que no se preocupen más, que estoy más estable, de hecho me iban a sacar de la UCI”, señaló la influencer.

Asimismo, Shinipan agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Muchas gracias por todos los deseos, por prender las velas, por los monjes tibetanos (…) todo eso funcionó“, continuó.

“No sé cuando pueda volver (…) pero todo lo peor ya pasó. Ya no tengo fiebre, tengo la presión normal“, dijo la streamer que incluso pudo pararse y caminar para poder ir al baño.

Finalmente, Shinipan desmintió las fake news sobre su no uso del cinturón durante el accidente: “Siempre usen cinturón, me protegió el cinturón”.

