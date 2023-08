Caso lencería: Sebastián Polanco declara como imputado y acusa a Matías Godoy de “arrancarse con todo”

Fue eso de las 8:30 horas de este viernes, que Sebastián Polanco llegó hasta la Fiscalía Regional del Biobío, donde declaró en calidad de imputado por el denominado caso de lencería, que lo vincula junto a su expareja Camila Polizzi, y Matías Godoy, dueño de la OTEC que debía ejecutar el proyecto social de Fundación En Ti, para el cual el Gobierno Regional (GORE) del Biobío transfirió 250 millones de pesos.

Tras una hora al interior del Ministerio Público, Polanco acusó a Godoy de arrancarse con el dinero que recibió la fundación por parte del organismo estatal.

“Yo confío en el debido proceso, acá hay un proceso que tiene que darse, hay una investigación que tiene que configurarse, y yo creo que confío en eso y confío en que aquí están todos haciendo su trabajo”, señaló el hombre afuera de la Fiscalía.

“A nosotros se nos están imputando ciertos delitos, ciertas acciones, ciertos hechos, que yo creo que comienza ahora el trabajo de otras personas, para ver si esas cosas son reales o no”, agregó Sebastián.

“Matías se va, arranca con todo”

En esa línea, la expareja de Polizzi señaló: “Aquí hay algo que sucedió el último mes cuando cerraba el proyecto, y producto de las lluvias, los hitos de cierre se iban a aplazar, eso está en las actas, y se conversa esto en un minuto con Matías, y Matías se va, arranca con todo. Eso es lo único que puedo decir, arranca con todo”.

“Yo no entiendo mucho las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el gobierno regional hacia nosotros. A mí me tratan de delincuente, me tratan de delincuente. Yo no soy ningún delincuente (…) hay gente poderosa que me trata de delincuente”, complementó.

Consultado por los dichos de Matías Godoy, quien declaró por seis horas ante la justicia, en donde acusó a Polanco de ocupar los dineros fiscales, el imputado expresó: “Él es el representante legal de la empresa”.

Fraude al fisco

En tanto, la defensora pública de Polanco, Leslie Concha, aseguró que a su representado se le acusa de fraude al fisco.

“La diligencia consistió en que el imputado estaba citado por la fiscal titular de la causa a prestar declaración. En definitiva, se le explicó la causa que se seguía en su contra. Se le explicó, además, que todos los antecedentes de esta causa están todos reservados. Y en vista de eso, él decidió y ejerció su derecho a guardar silencio”, expuso la jurista.

“El delito que se le imputa dice relación con un fraude al fisco. Eso solamente es la información que contamos por ahora. Nada más”, cerró la abogada defensora de Polanco.