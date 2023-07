Luego de un encuentro con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el Colegio de Profesoras y Profesores confirmaron un paro de 48 horas, programado para los próximos 2 y 3 de agosto.

La situación fue informada por el presidente del gremio, Carlos Díaz Marchant, en un punto de prensa durante esta jornada de viernes: el llamado fue a “reafirmar” la acción, convocando a “todas las profesoras y profesores” del país.

Fue el jueves que el magisterio se reunió con Ávila, pero, a juicio de Díaz Marchant, “no hay novedades ni planteamientos concretos. Hay una promesa del ministro de una propuesta de lo que hemos venido demandando”.

“Aquí ha habido una situación de dilatar, dilatar y dilatar, y los profesores siguen esperando, lo que nos parece inaceptable”, respondió luego.

De acuerdo al programa para el próximo 2 y 3 de agosto, la primera de las jornadas se hará como convocatoria en la comuna de Valparaíso, en la región homónima: “Nos parece que en todo este debate, esta lucha, en todas estas legítimas demandas que estamos planteado, también el Congreso tiene mucho que decir. Nos parece fundamental que los diputados y senadores se hagan cargo de las legítimas demandas que estamos expresando”.

Para el día siguiente, el jueves 3, el paro se hará llamando a activar los territorios de los docentes.

Reunión

El encuentro entre el secretario de Estado y el magisterio fue insatisfactorio, un “intercambio de información” del que, precisó Díaz, “mientras no tengamos respuestas concretas que den efectivamente certezas de que los temas que estamos planteando sean respondidos satisfactoriamente por parte de las autoridades, el cronograma y todo lo que hemos planteado en nuestras legítimas demandas siguen en pie”.

“Acá hay un conflicto y claramente tiene que ver con un ministerio que no está entregando respuestas adecuadas a demandas legítimas y que fueron prometidas por quien hoy está gobernando Chile. También le manifestamos al ministro nuestra voluntad a recuperar las clases perdidas el día de mañana, en la medida en que no existan descuentos, que es un tema que tenemos que discutir y ver en la medida en que no existan conflictos”, cerró el presidente del colegio.

El petitorio, además de la deuda histórica, exige: