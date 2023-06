En una nueva emisión de ADN Hoy, el académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático, Raúl Cordero, se hizo presente para referirse a las fuertes lluvias que se han presentado en la capital. Y especialmente, para hablar del Fenómeno del Niño que se instaló con fuerza en el país.

“El Niño para nosotros significa altas temperaturas y más precipitación. Así que lo que hemos estado en viendo, en los últimos días, más o menos es una muestra de eso. Es ya, en términos más meteorológicos, más específicos, estamos hablando de una masa de aire de origen tropical que está llegando a la zona central“, explicó Cordero al inicio.

Luego agregó: “Se ha hablado mucho de un río atmosférico en los últimos días (…) Es más cargado a humedad que viene del trópico. Y eso explica, en parte, por qué las temperaturas se mantienen tan altas, por qué está lloviendo con isoterma cero, relativamente alta, en la cordillera. Y, también, por qué ha llovido tanto”

“Es una humedad que viene desde el trópico, cuando llega a nuestra cordillera se condensa y provoca esta lluvia“, añadió después.

Posibilidades de tener un Súper Niño

Más adelante, Raúl Cordero se refirió a la posibilidad de que el Fenómeno del Niño pase a ser del Súper Niño en el país. “Es posible. Hay un 50% de probabilidades, actualmente se estiman, de que el Niño que está desarrollándose, se convierta en un Súper Niño. Que es cuando los Niños son particularmente intensos“, sostuvo.

“La intensidad del Niño depende de cuál es la anomalía de temperatura en el Pacífico tropical frente a las costas de Perú y Ecuador. Cuando la temperatura está en esa zona del Pacífico, muy por encima de valores típicos, es decir, la anomalía es muy intensa, uno habla de Súper Niño“, complementó.

Tras ello, el experto meteorológico hizo mención a otro apodo que ha tenido este fenómeno climático. “O la última que tuvimos un Súper Niño en el 2015 o el 2016, se apodó el “Niño Godzilla”, porque en esa época se estrenó una película relacionada“, contó.

Minutos después, Cordero expuso que “el Niño para Chile significa precipitaciones por encima de valores típicos. Al menos hace 20 años eso era así. En el 82, cuando se cayó ese auto, y toda la gente arriba de 40 años tiene en la cabeza la imagen de ese auto que se cae al río Mapocho. Luego, las inundaciones del Niño 97“.

“Cada vez que teníamos Niño, y en particular, Niños intensos como el del 97 y el 82, había no solamente lluvias, sino que había inundaciones y aluviones en la zona central de Chile“, adicionó.

Ya no habrá déficit de lluvias

Posteriormente, Cordero destacó que este fenómeno climático evitaría que el presente año sea uno particularmente seco. “En los últimos 20 años, los Niños, incluido el Súper Niño del año 2015, el Niño Godzilla, ya no se presentaron lluvias torrenciales. Pero, el 2015 no fue un año particularmente seco, así que nosotros esperamos que este año no sea tampoco particularmente seco“, afirmó.

“Partimos súper secos. Hasta hace un par de días, el déficit de precipitación en la zona central era casi del 80%. Pero con las precipitaciones que están cayendo hoy, las que cayeron ayer y las que van a caer mañana, el déficit prácticamente va a desaparecer. No solo en Santiago, sino que en la zona central”, agregó.

Finalmente, Raúl Cordero señaló que “comienza a darse lo que la Dirección Meteorológica de Chile empezó a pronosticar para este trimestre invernal que acaba de comenzar. Precipitaciones cercanas a valores típicos. Y para nosotros es una excelente noticia, porque hace 14 años que no tenemos precipitaciones cercanas a valores típicos“.