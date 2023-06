Visa Waiver: Gobierno de Chile se compromete con fiscal de California mejorar el intercambio de información

Y en la última parte de la carta, el embajador Juan Gabriel Valdés señaló que “el gobierno de Chile ha mostrado claramente su voluntad política de dar los pasos necesarios para un mayor grado de excelencia en nuestra cooperación policial”.

“Actualmente, estamos finalizando el texto de un nuevo acuerdo que aumentará la automatización y el intercambio instantáneo de información policial”, concluyó.

In just 2022, 350,000 Chilean nationals came into the United States without the required criminal background checks to enter the United States, the Chilean Ambassador to the United States admitted in a letter to Orange County District Attorney this week. pic.twitter.com/nB3aj232IM

