“Somos de ideas afines”: Presidente Boric se reúne con presidenta de la Comisión Europea en La Moneda

Tras su pasos previos por Brasil y Argentina, este miércoles 14 de junio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen llegó a Chile. Una visita que ocurre a raíz de la presentación de la Nueva Agenda para las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe.

La primera mujer en ostentar el cargo más importante de la Unión Europea, ya se saludó con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. Esto, en una ceremonia que contó con todos los protocolos tradicionales. Para así, luego dar a inicio a su reunión en la que abordarán temas de interés para ambas partes.

En su encuentro oficial, ambos se referirán a la transición energética y energías renovables, a la cooperación económica pública y privada, el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos humanos, entre otros puntos que analizarán. Además, de reiterar su condena a la invasión rusa a Ucrania.

Tras su paso por La Moneda, la presidenta de la Comisión Europea irá acompañada del canciller de Chile a una planta recicladora en la región Metropolitana. Un destino que se debe a que este es uno de los puntos que más le interesa en su visita al país.

“Un placer estar hoy en Chile. Chile es verdaderamente un socio privilegiado para Europa. Somos de ideas afines. Espero firmar nuestro nuevo Acuerdo Marco Avanzado este año“, escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea tras su primer arribo en el país.

A pleasure to be in Chile today.



Chile is truly a privileged partner for Europe.

We are like-minded.⁰

I look forward to signing our new Advanced Framework Agreement this year. pic.twitter.com/MXpU5rJNw8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2023