El jueves 8 de junio pasado, representantes de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) se juntaron con autoridades del ministerio de Salud (Minsal) para abordar la demanda de camas críticas pediátricas en el país, ante el alza de virus respiratorios y la preocupante afectación que esta ha tenido, sobre todo en los menores de 2 años.

Jorge Fabres, presidente de la Sochipe, habló del tema la mañana de este lunes en ADN Hoy: “Estamos ante una situación muy especial, porque es un brote de virus sincicial, también de otros virus: influenza, adenovirus, pero sobre todo nos preocupa el sincicial, que afecta a los más pequeñitos, y como han mostrado todas las curvas, ha sido el brote con muchos más casos y con brusco ascenso, sobre todo en las últimas semanas”.

“Obviamente, se ha puesto a extremo todos los servicios de salud. Nosotros, como Sociedad científica, estamos preocupados de lo que se hace. Tenemos una rama de cuidado intensivo pediátrico, nuestra rama de urgencia, donde los pediatras están ahí, en primera línea”, agregó después.

Fabres ha visto el aumento de camas en los espacios. Pero ante los casos puntuales, por ejemplo, los seis descesos de lactantes, cree que “tienen que revisarse, pero no tienen que separar al resto”. Pero llamó a que, ante la decisión de aumentar las camas, “recodar que detrás de cada cama que se habilita hay personal: no solo los médicos; los intensivistas son de adultos; los enfermeros; el equipamiento que se requiere; los insumos que también hay que proveer. Es un gran desafío”.

Pero el líder gremial cree que hay “un temor” de los médicos para atender a los pacientes pediátricos. Y además de ello, hay también una dinámica entre el sector público y privado:

“Hablamos de la disponibilidad de las camas del sector privado al sector público y recordemos que muchas veces, en la mayoría de las regiones, la situación es al revés: las clínicas son más pequeñas, incluso en la RM no todas las clínicas son como las que uno piensa. Las clínicas son más pequeñas, en regiones pasa lo mismo y no tienen cuidados intensivos pediátricos y ahí el flujo muchas veces es al revés, el paciente más grave se traslada al servicio público, que es donde se tiene la mayor expertise y tecnología en la mayoría de las ciudades de Chile. Incluso en esas clínicas más pequeñas ni siquiera hay los espacios, no hay cuidados intensivos pediátricos”.

Orientaciones

Parte de los desafíos, señaló Fabres, est+a en mejorar la comunicación de riesgo, pero sobre todo “es que los niños menores de 1 año y para qué decir los menores de 6 meses, se aíslen lo que más se puedan dentro de sus casas, que puedan estar más protegidos”.

“Si hay algún adulto al cuidado con síntoma respiratorio, que use mascarilla; el lavado de manos es fundamental. O sea, tenemos que volver a las medidas que conocimos durante la pandemia, que sabemos que son efectivas, aunque muchos las critiquen o no les gusten. También el aseo de las superficies, con los desinfectantes”, cerró.