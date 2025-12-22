“Las prioridades van cambiando”: Mito Pereira anuncia su retiro del golf profesional

Tras el cierre de la temporada 2025 en el LIV Golf, existían dudas respecto al futuro de uno de los chilenos en el circuito.

Mientras Joaquín Niemann está afianzado como una de las figuras del campeonato, Mito Pereira tuvo un año muy irregular, al punto de perder la tarjeta que le permitía seguir compitiendo en el torneo con capitales saudíes.

Sin embargo, lejos de proyectar su desempeño en otro tipo de torneos, el deportista de 30 años sorprendió al anunciar su retiro del golf profesional, en una carrera marcada por tres títulos en el Korn Ferry Tour que le permitieron ganar su ingreso al PGA Tour en 2021.

“No es una determinación que tome de la noche a la mañana, la venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla. Después de muchos años vinculado a este hermoso deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y, sobre todo, enfocarme en mi familia y el crecimiento de mi hijo", recalcó Mito Pereira a través de un comunicado en sus redes sociales.

“El golf fue una actividad fundamental en mi vida, me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora, inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso de lo que logré en este deporte”, recalcó el golfista, apuntando a un cambio radical de vida luego de años en los cuales rozó una medalla olímpica en Tokio 2020 y peleó hasta el final, perdiendo por muy poco, el título del PGA Championship, uno de los cuatro majors del golf, donde terminó tercero en 2022.

“Viví muchos años fuera de casa, en otro país, pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar, Chile es mi lugar en el mundo y mi familia, mi razón de ser. El golf me enseñó ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida. Creo estar bien preparado para lo que viene”, concluyó Mito Pereira, quien también fuera medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y que, durante su carrera, acumuló cerca de 17 millones de dólares en ganancias.