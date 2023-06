En Viña del Mar hubo quienes aseguraron haberlo escuchado; en Valparaíso lo mismo. Algunas voces aparecieron en Villa Alemana con la misma historia. Los más silenciosos del alejado Limache también lo notaron. Un impacto, tres segundos de una estela sonora. Solo eso se sabía hasta la mañana de este viernes.

Dicen los mismos testigos auditivos que fue a eso de las 21:40 horas del jueves: un estruendo de origen desconocido que hizo que desconocidos de tan distintas como alejadas comunas de la región de Valparaíso dieran cuenta de lo mismo. Hasta en redes sociales se preguntaban: ¿qué pasó?

Con el pasar de las horas de este viernes comenzaron a viralizarse en los grupos de WhatsApp locales las primeras hipótesis con sólidas imágenes que hacían recordar épocas oscuras de la historia de Chile. En su mayoría, apuntaban a una antena de alta tensión, de propiedad de la empresa distribuidora de electricidad local, Chilquinta, con claras consecuencias de una intervención.

La Fiscalía de Valparaíso instruyó al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros a que fuera a investigar en el lugar. Ese lugar en particular, de las cientos de antenas de la empresa eléctrica, era Placilla, entre la Ruta 68 y el sector de La Pólvora.

Fuentes del gobierno local dijeron fuera de micrófono que podría no haber sido una bomba, que los artefactos explosivos no dejaban esas marcas, que no tendría relación con el sonido de anoche. Otras fuentes policiales, que prefierion no revelar sus nombres, dijeron de forma preliminar que se halló vestigios de pólvora.

Las pesquisas, pasadas las 15:00 horas de esta jornada, seguían. Los datos, por otra parte, eran inciertos, nublados. Chilquinta, al menos, emitió un comunicado:

“Durante la jornada del viernes 9 de junio constatamos daños en la base de una estructura de la Compañía, correspondiente a una torre de alta tensión ubicada en la parte alta de la comuna de Valparaíso. La afectación no arriesga el colapso de la instalación ni la continuidad del servicio que brindamos a nuestros clientes. Sin embargo, nuestros equipos ya se encuentran en terreno para repararla”.

Sobre la causa, precisaron: “Se encuentra en investigación y, ante la consulta de los medios por su posible relación con el estruendo registrado la noche del jueves pasado, no podemos confirmarlo, debido a que nuestro sistema no registró perturbaciones ni afectación al suministro eléctrico de los clientes de la región”.

Las autoridades saben de lo que pasó, se lee más abajo. Comprometieron, además, seguir en la recopilación de información para “esclarecer” tan oscuro caso.

En el siguiente video se puede escuchar el estruendo.