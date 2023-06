Orgullo en tu ADN: fundaciones analizan realidad de la comunidad LGBTQ+ en Chile

Durante junio se conmemora el Mes del Orgullo a nivel mundial, fecha que busca visibilizar la realidad que viven las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, queer, intersexuales o agénero, y asexuales o arrománticos, que tiene su nacimiento histórico en los llamados disturbios de Stonewall de 1969, en Nueva York, Estados Unidos.

A más de 50 años de aquel hito que marcaría para siempre la historia de la comunidad LGBT+, y que trajo consigo una serie de cambios sociales en gran parte del mundo, —aún existen 67 países que persiguen la homosexualidad legalmente—, a los cuales Chile no ha estado excepto, ADN conversó con fundaciones que velan por los derechos de las diversidades sexogenéricas.

“Esta fecha tiene como principal objetivo poner el acento en las dificultades que enfrentan las personas para hacer reales sus derechos, en razón de su orientación sexual o su identidad de género (…) Asimismo, homenajear a quienes fueron pioneros y pioneras y dieron la cara por las defensas de los derechos LGBTIQ+ a nivel mundial”, apuntó el encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez.

“Visibilizar estas realidades permite sensibilizar a la comunidad respecto de la problemática que puede existir en niños, niñas y adolescentes víctimas de bullying o discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género”, complementó Patricio Jiménez, presidente del directorio de Todo Mejora.

El abogado, si bien afirmó que “no podemos negar una evolución en materia de derechos respecto de la comunidad LGBT+”, no se puede descansar en buscar el “bienestar de niñas, niños y adolescentes”, en especial, llamó poner cuidado con la comunicación.

“La comunicación debe estar libre de sesgos o de perpetuar discriminación o roles y estereotipos que afectan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y la comunicación tiene la misión de educar e impulsar una manera distinta de ver la sociedad”, remarcó Jiménez.

“Un escenario bien complejo”

En tanto, María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales, comentó que la comunidad LGBT+ enfrenta “un escenario bien complejo”. “Han aumentado los discursos de odio y eso lo vemos prácticamente en todos los medios de comunicación, pareciera que hablar en contra de una comunidad no genera mayores escándalos”, profundizó.

“Se ha ido instalando un discurso antilibertades y antiderechos LGBT+ por parte de la ultraderecha conservadora en todo el mundo (…) Hay que ser muy valiente y hay que estar muy firme para seguir hablando de estos temas, para no dejar que se salgan de la agenda pública y para no dejar que otros temas vuelvan a invisibilizar los problemas de la comunidad”, acotó.

Bajo la misma arista, desde Movilh alertaron que ante la arremetida conservadora, existe la posibilidad de que la comunidad pierda “lo que ya fue conquistado”.

“Lamentablemente, los Republicanos y la UDI nos llevan a cuestionarnos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar con nuestros derechos, con los derechos de grupos históricamente discriminados”, esgrimió Gómez.

“Este Gobierno no ha avanzado en nada”

Pero desde Iguales fueron más allá y además, apuntaron responsabilidad al Ejecutivo, incluso, Cumplido sostuvo: “Como fundación estamos muy preocupados de que este Gobierno no ha avanzado en nada”.

“Cuando vemos que este Gobierno no avanza y no sabemos quién va a gobernar la próxima vez, eso nos preocupa mucho porque no podemos quedar desprotegidos para una ola de ultraderecha que nos niegue nuestras libertades y nuestros derechos”, añadió la titular de la fundación.

Igualmente, el Movilh se sumó a las críticas al Ejecutivo. “Se ha dado la paradoja de que en el contexto actual, en un Gobierno que en el discurso ha sido bastante progresista, ha sido el que menos se ha avanzado en la generación de una institucionalidad antidiscriminatoria”, dijo Gómez.

“Y digo paradoja —continuó el activista— porque es un Gobierno que sus banderas pro LGBTIQ+ las ventila sin dificultad, tiene un discurso bastante abierto respecto a los derechos LGBTIQ+, pero en términos concretos, en un año ya de gobierno, sus aportes han sido bastante nulos o no han sido para nada revolucionarios ni pioneros”.

En miras al escenario político, desde Todo Mejora expusieron que “cualquier gobierno, de la ideología que sea, que permita la visibilización de la problemática LGBT+ ayuda as sensibilizar al resto de la sociedad”.

Con el fin de tener respuestas a estas críticas, ADN se contactó con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cartera liderada por la ministra Antonia Orellana, pero desde el Ejecutivo no han respondido.

Desafíos futuros

Finalmente, en el marco del especial Orgullo en tu ADN, los representantes de las fundaciones reflexionaron de los desafíos que enfrentan la comunidad LGBT+ y desde Movilh precisaron que “a nivel estatal, sin duda, es la institucionalidad”, argumentando que es crucial “que Chile cuente con una institucionalidad antidiscriminatoria que prevenga y sancione la discriminación, y que aborde todas las discriminaciones, no exclusivamente LGBTIQ+”.

Del mismo modo, desde Iguales, tras relevar urgencias legislativas como el avance del proyecto de ley José Matías —que busca erradicar la violencia y el bullying en espacios educativos y que se encuentra en comisión del Senado— resaltó que toda inclusión total se da con avances en la educación.

“Desde chico aprender que somos todos diferentes, que hay familias compuestas de manera diferente. Educarnos en el respeto, en la tolerancia, en convivir con otro y con sus propios problemas, creo que eso es fundamental para no discriminar. También mucha información, muchas veces la discriminación se da por ignorancia”, relató Cumplido.

Sobre este mismo punto, desde Todo Mejora recalcaron que existe la necesidad de informar a la comunidad, por lo que se debe “poner a disposición de la comunidad, a niños, niñas y adolescente, y a padres, madres y adultos, guías, manuales, que le permitan a toda la comunidad vivir sin miedo sin bullying, sin discriminación, sin temor”.