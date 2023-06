Formalizado por muerte del suboficial Daniel Palma será encarcelado por incumplir condiciones que lo mantenían en libertad

La Corte de Apelaciones de Concepción, decidió este lunes, revocar la pena sustitutiva y confirmó la sentencia de tres años y un día por porte de arma de fuego para Luis Lugo, sujeto que, además, se encuentra formalizado por su supuesta participación en el homicidio del suboficial de Carabineros, Daniel Palma.

De acuerdo al fiscal de la ciudad penquista, Jorge Lorca, si bien “la defensa insistía en que se mantuviera la pena sustitutiva y que siguiera cumpliendo en libertad esta persona”, sin embargo, “la corte, en forma de un anime, resolvió confirmar la sentencia”.

“En definitiva, Luis Lugo debe entrar a cumplir los tres años y un día de haber sido menor en su grado máximo, que fue condenado por el porte ilegal de arma de fuego (en 2022)”, detalló el persecutor.

Los argumentos

En concreto, el condenado ahora debe cumplir su condena efectivamente, es decir, privado de libertad.

En tanto, respecto a la revocación de la pena sustitutiva, el fiscal Lorca explicó: “Se trata de una libertad aislada intensiva. Uno de los deberes principales de los condenados es sujetarse a las directrices que les da el delegado, y esta persona no cumplió, no se presentó cuando lo citaban, no comunicó los cambios de domicilio, no acreditó el domicilio, de hecho, cambió domicilio en reiteradas veces y no los informó a la autoridad de Gendarmería”.