Gobernador de Valparaíso tras nuevos episodios de contaminación en Quintero: “En la práctica uno espera que haya medidas concretas por parte del Ejecutivo”

En 24 de mayo pasado se decretó alerta sanitaria para Quintero por la contaminación que afectaba a la zona. La medida dota de mayor atribuciones a las autoridades locales; es también una forma de dar cuenta de lo que sufren los que allí habitan. No hay que ir tan lejos: el recién pasado lunes hubo 112 personas atendidas en centros asistenciales por síntomas de intoxicación. Antes, en la fecha en que se decretó la alerta, hubo días con más de 90 afectados.

Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso y reconocido activista ambiental, habla rápido y frustrado con la situación: en ADN Hoy dijo, a modo de resumen, la mañana de este martes, que las medidas que adopta son las que le permite el marco legal:

“Es una situación que se arrastra desde 2022, a propósito de una contaminación que también afectó a niños, niñas y adolescentes, particularmente de Quintero y Puchuncaví, donde emisiones de dióxido de azufre provocaron una severa contaminación que fue sucediendo a lo largo de dos días. Esto provocó un debate intenso, a propósito de las responsabilidades, donde en su minuto se señaló a la fundición Codelco Ventana como una de las responsables de la situación”.

En los próximos días se anunciará formalmente el cierre de la fundición. Los puestos de trabajo comprometidos fueron objeto de reubicación, en un trabajo coordinado entre la dirección y los sindicatos. Pero Mundaca está seguro de algo: “Evidentemente hoy, lo que está sucediendo en Quintero, Concón y Puchuncaví, da cuenta que el problema es estructural, que no está anidado en una sola empresa en particular, sino que las recientes medidas que se han tomado contra siete empresas dan cuenta que el problema es mucho mayor y es estructural”.

Antes de gobernador, el también integrante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatbima) criticaba duramente las llamadas “zonas de sacrificio”. Hoy, desde la vereda del gobierno local, apunta a que la batalla es “por la descentralización, de estar dotados de mayores competencias, trabajadores y recursos”.

Por ejemplo, no preside la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, pero sí la del Comité Regional de Uso de Borde Costero. Desde este último cargo, “hemos tenido tres reuniones del Comité Regional y nos han solicitado concesiones marítimas, empresas que están responsabilizadas, en su minuto, por los episodios de contaminación en el territorio”.

Ante esas solicitudes, el comité “se ha pronunciado negativamente ante todas las solicitudes de concesiones marítimas en la bahía de Quintero, porque no resiste hoy más sufrimiento ambiental”, explicó.

Ante eso, enlistó algunos ejemplos: “Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Coronel, son un reflejo inequívoco de cómo el extractivismo ha comprometido la vida de las personas y las sigue comprometiendo”.

Luego, disparó contra el programa del Gobierno de la administración del Presidente Gabriel Boric:

“Cuando se enuncia un proceso de transición ecológica justa, cuando se anuncia la descarbonización de la materia energética, cuando se anuncia una política pública para no seguir dependiendo de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, en la práctica uno espera que haya medidas concretas por parte del Ejecutivo y que ha nosotros nos doten de herramientas suficientes y necesarias para adoptar medidas cuando haya que hacerlo”.

La relación con las empresas en las zonas es, a lo menos, cuestionable: por ejemplo, son ellas mismas las que se auditan (explicó el gobernador) ante episodios de contaminación. Para enfrentarlo, y usando sus facultades, presentó un proyecto para construir una red pública de sensores electroquímicos y cromatografía de gases para revertir el escenario actual. “Esas son mis facultades para inhibir lo que está ocurriendo, pero también se necesitan decisiones y coraje de parte del Gobierno central para que efectivamente terminar con lo que aquí ocurre”, espetó.

🎙️ EN VIVO |En #ADNHoy tomamos contacto con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (@GOREValparaiso @rmunda), para hablar de los episodios de contaminación en la región. 📻 https://t.co/Lt648WAstq

💻 https://t.co/Nep0zy2Eu8 pic.twitter.com/raq2AwYmq3 — Radio ADN (@adnradiochile) May 30, 2023

Otro de los frentes en los que se aborda la contaminación en Quintero, Concón y Puchuncaví es el judicial: “La Corte Suprema acaba de emitir un pronunciamiento sobre el plan de descontaminación atmosférica que hay en el territorio, y ese plan, a propósito de una presentación que hace el movimiento Mujeres de Zonas de Sacrificio, le pide al Gobierno que adopte medidas más estrictas a lo que allí está ocurriendo”.

“Se han dictado medidas respecto a esas empresas para restringir su actividad productiva, pero evidentemente no es suficiente, a propósito que el día de ayer tuvimos una contaminación que afectó a 112 personas. A eso me refiero que hoy tenemos un problema estructural y que nosotros, como gobernadores regionales, necesitamos estar dotados de mayores competencias para tomar las medidas enérgicas que se requiere tomar”, planteó.

Luego agregó: “¿Es lógico que en un escenario de esta naturaleza se suspendan las clases, los niños tengan que quedarse en sus casas, sin poder almorzar en sus respectivos establecimientos, y el complejo industrial siga funcionando? En esta situación es del todo ilógico que los más vulnerables y los más vulnerados tengan que pagar las externalidades provocadas por el extractivismo que prevalece en el territorio”.

Luego, los dardos los disparó al Mandatario: “Terminar con el extractivismo, con las zonas de sacrificio, requieren de una política ambiental de mayor musculatura, de mayor energía”.

“La descarbonización de la matriz energética no puede seguir esperando hasta 2040. Hoy se requiere de una política pública de no dependencia de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón porque objetivamente hoy la situación que vivimos en estas zonas es intolerable. Cuando se habla de una política de transición ecológica justa, la verdad es que no la hay cuando se siguen repitiendo las intoxicaciones que están ocurriendo en el territorio. Aquí debe haber un esfuerzo de todo el ecosistema ambiental del país, incluyendo a la región, y en particular de los gobernadores regionales electos, que hagamos todo lo posible (…) Requiere de un esfuerzo coordinado de todos nosotros. Requiere un trabajo permanente”, cerró.