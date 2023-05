“Para qué se expone”: alcalde de Punta Arenas se refiere a “chascarro” de Presidente Boric en tobogán

Este martes, de cara a la celebración de las Invernadas en Punta Arenas, País ADN conversó con el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además se refirió al royalty minero y al “chascarro” protagonizado por el Presidente Gabriel Boric en un tobogán de la zona.

“Hubo toda una fiesta con el Royalty Minero y el 80% de los habitantes de Magallanes no agarraron nada porque son los habitantes de Punta Arenas los que finalmente no van a tener este aporte, por tanto, tengo una reunión para que me digan cómo se compensa”, dijo el jefe comunal.

“Punta Arenas tiene un presupuesto menor al de Huechuraba o de La Pintana, es un buen estándar urbano, pero el presupuesto es muy bajo, entonces tenemos que saber cómo se va a compensar a los habitantes”, agregó.

“Humorada con impacto nacional”

En esa línea, el alcalde Radonich se refirió al suceso que involucró al Presidente Boric y a un tobogán de Punta Arenas durante las elecciones del Consejo Constitucional, y afirmó que el hecho fue “una humorada que tuvo un impacto nacional más intenso de lo que uno hubiera esperado”.

“Cuando vi esto dije: que lata, por qué lo hizo, para qué se expone. Pasaron cinco minutos y comenzaron las llamadas de los medios y fue el director de obras a ver lo que había pasado”, complementó.

En esa línea, el alcalde de Punta Arenas se refirió al oficio de fiscalización enviado de la Cámara de Diputados y Diputadas, por medio del cual solicitaban costos de los arreglos del tobogán.

“Primero, en la vida hay que tener más humor como regla. Si hubiera estado roto sería el primero en demandarlo, pero no estaba roto, hubo un desprendimiento que se arregló a los pocos días con un costo de 3.000 pesos”, sumó el jefe comunal.

El chapuzón aguas gélidas

Respecto a las Invernadas, el alcalde Ranodich manifestó que el ya clásico chapuzón en aguas gélidas “es una fiesta nacional (…) y tenemos una gran demanda para poder ir, pero hay que inscribirse, no es llegar y tirarse porque hay un lugar que está determinado, hay un tema de seguridad y, por tanto, como municipalidad tenemos una inscripción totalmente gratis en la www.PuntaArenas.cl”.

Pero además del chapuzón, el jefe comunal aclaró que Punta Arenas cuenta con 10 actividades en estas Invernadas 2023. “El chapuzón es el día 8 de julio para los adultos, y el domingo 9 para los niños desde los 6 años que no tengan problemas respiratorios”, puntualizó.

“El día 15 y 16 es el carnaval en un canal precioso, en la costanera, en la noche con dos grados bajo cero”, cerró el alcalde.