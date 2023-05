Reactivan proyecto que busca igualdad entre cónyuges en administración de los bienes

Este martes, el Senado reactivó el proyecto de ley que busca modificar el régimen de sociedad conyugal del matrimonio.

La iniciativa, que se encuentra en el Congreso desde 2008, tiene como objetivo establecer total igualdad entre los cónyuges en cuanto a la administración de los bienes sociales. Además de reconocer la capacidad de las mujeres para disponer de sus bienes.

Al respecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, evaluó de forma positiva que se haya retomado este proyecto. Al respecto, afirmó que “queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, señaló.

Indicaciones al proyecto

La Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado hizo diversas indicaciones al proyecto para igualar la administración de los bienes.

Actualmente, la ley establece que si los contrayentes de matrimonio no establecen ningún régimen patrimonial, como la separación de bienes, el hombre queda como el jefe de la sociedad conyugal y administrador de los bienes sociales de su mujer.

Esto, según explica Tania Olivera, abogada del Grupo Defensa, no refleja la realidad de la sociedad chilena actual, debido a que la mujer “hoy en día tiene capacidad, algo que desde 1989 se terminó, que es el estatus de incapacidad de la mujer de administración. Entonces esta inhabilidad de que la mujer no pueda administrar los bienes de la sociedad conyugal al año 2023 y en nuestro siglo, la verdad es que no tiene sustento legal, no tiene un sustento social y por lo tanto lo que busca este proyecto en particular es la modificación del régimen de la sociedad conyugal para establecer igualdad entre los cónyuges en lo que se refiere a la administración“, señaló.

Es por esto que la Comisión de Mujer y Equidad de Género hizo una indicación al proyecto. Entre los primeros cambios, se habla de la eliminación del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Esto, debido a que este patrimonio “nace como una compensación a la mujer por no poder administrar otros bienes, lo cual, se eliminaría con la implementación de esta normativa, la cual le daría la posibilidad de coadministrar todos los bienes de la sociedad conyugal“, afirmó Olivera.

Por otro lado, la comisión también modificar la situación de los bienes inmuebles adquiridos con subsidios habitacional. Lo anterior, se debe a que las mujeres son las principales adquisidoras de estos bienes. Según la abogada, esto “es un poco extraño, lo adquiere las mujeres, pero lo administra el hombre en la actualidad. Entonces, esta norma establece que todos los bienes que se adquieran con subsidios habitacionales, ya sea por el hombre o la mujer, sean declarados bienes familiares”, señala Olivera.

Divorcio

Otro punto que la Comisión de Mujer y Equidad de Género quiere modificar es lo relacionado al divorcio: “La mujer no va a tener que optar por quedarse con este patrimonio reservado o integrarlo al patrimonio de la sociedad conyugal, como tiene que hacer hoy en día, no pudiendo optar a los bienes de la sociedad conyugal si es que se queda con este patrimonio reservado“, afirmó Olivera.