Durante la tarde de este sábado el Presidente Gabriel Boric hizo noticia en las redes sociales por un tema totalmente ajeno al gobierno, los comentarios comenzaron a circular después de que apareciera un video donde se ve que queda atrapado tras deslizarse en un tobogán de niños, al que no dudó en subir durante un paseo por Punta Arenas junto a su pareja, Irina Karamanos.

Luego de que se viralizara el registro y de que muchos criticaran que hubiese usado un juego para niños, el Presidente usó su cuenta en Instagram para publicar un par de fotos y referirse al hecho, entregando un emotivo relato sobre su infancia y rechazando a los “amargos” que niegan “la infancia que todos llevamos dentro”.

“Mi nono siempre me llevaba a pasear”

El mensaje que acompaña el posteo del Presidente comienza recordando que “cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos”.

Luego agrega que “aunque el ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacia arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas“.

En tanto, hacia el final de sus palabras se refiere indirectamente a la razón que lo llevó a deslizarse -aunque con dificultad- por el tobogán de niños.

“Desde entonces, siempre que estoy en Punta Arenas pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos aunque hayan indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro, esa trinchera de felicidad a la que siempre podemos recurrir cuando la necesitamos”, indicó el Presidente Boric, previo a las elecciones de este domingo 7 de mayo.

Revisa aquí la publicación: