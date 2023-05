La Corte Suprema confirmó, durante las últimas horas, la sentencia en contra del oficial en retiro del Ejército Carlos Chacón Guerrero, condenado a cinco años de presidio (con beneficio de libertad vigilada), por el asesinato de Sergio Negrete Castillo, de 19 años, ocurrido en 17 de noviembre de 1973, al interior de Liceo Darío Salas, en Santiago.

La defensa de Chacón Guerrero apuntaba a la nulidad del juicio, ante lo cual el máximo tribunal del país sentenció que “en relación al vicio denunciado, es conveniente recordar que lo que estatuyen las normas que se dicen infringidas por la recurrente, en relación a la forma de extensión de las sentencias, es que el pronunciamiento contenga las reflexiones de hecho que le sirven de apoyo, sobre la base de la discusión planteada en el proceso. De esta manera, no resulta posible admitir la solicitud de nulidad de la sentencia dictada con miras a obtener una nueva estimación de los hechos para obtener una conclusión distinta a la de la instancia, ya que ello escapa a un motivo de nulidad como el presente”.

“Los defectos en que descansa la motivación de nulidad del libelo no la conforman, porque no existen, no siendo entonces exactas las transgresiones imputadas al fallo en estudio”, se lee en el texto.

Antes, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza estableció que el oficial en retiro llegó hasta el liceo de avenida España, a fin de realizar un allanamiento “destinado a ‘ubicación de armas al interior del recinto”. Durante el desarrollo del operativo militar, se detuvo a los civiles que allí se encontraba. Fue entonces que Sergio Negrete decide huir.

En eso, los militares le ordenaron detenerse, pero “este no la acata y sigue su carrera, o cual los cadetes que se encontraban en el lugar, Luis Daniel Sasmay Auba y Guillermo Enrique González Monsalve, entre otros, en cumplimiento a instrucciones previamente recibidas de sus superiores, le disparan y uno de todos ellos lo hace directamente al cuerpo, en los momentos en que la víctima pretendía traspasar el muro colindante, ocasionándole heridas que le causan la muerte”.

Chacón Guerrero, entonces de rango capitán, se encontraba al mando del destacamento.

Finalmente, en el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar indemnización a los familiares.