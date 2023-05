El drama de migrantes que buscan salir de Chile: “Fui a la frontera de Arica, pero no me dejaron salir los policías de Perú”

Persiste la crisis migratoria en la frontera de Chile con Perú, donde personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, buscan abandonar nuestro país para retornar al suyo, aunque sin éxito.

Tal es el caso de Nicolás, quien se encuentra en la zona fronteriza de Colchane junto a su pareja y sus cuatro hijos, y quien denunció que la policía peruana no le permitió salir.

“Vengo acá porque estoy buscando una manera de salir de Chile, quiero irme a Venezuela, pero no nos dejan salir porque piden documentos”, señaló.

“Yo me fui a la frontera de Arica, pero no me dejaron salir los policías de Perú, porque no nos dejan pasar”, detalló.

“Intenté salir por detrás, ahora me mandaron a Iquique a sacar un permiso. Yo ando con cuatro niños, entonces no estoy capacitado para ir y arriesgar a los niños”, agregó.

En ello, el ciudadano venezolano pidió que aquellos migrantes que quieran regularizar su situación en Chile, puedan hacerlo directamente en la frontera con una nueva oficina de extranjería, y no regresar nuevamente a la región de Tarapacá. “Si uno quiere salir, deberían dar un papel de salida“, afirmó.

“Yo pediría que el papel de salida lo entreguen en la frontera si es que vienen con su autodenuncia“, sostuvo.

El drama de los migrantes que buscan salir de Chile continúa en la frontera, mientras que las autoridades siguen en conversaciones para poder habilitar un corredor humanitario.