Paz Ciudadana por alta sensación de inseguridad: “Los delitos están siendo más violentos; si bien hay menos riesgo de ser víctimas, el resultado puede ser mucho más dañino”

La seguridad (o la inseguridad, depende de quien) se ha tomado la agenda de Gobierno, incluso por sobre las reformas comprometidas antes de asumir. Puede que sea una estrategia de la oposición (no fue hace tanto que uno de los vicepresidentes de RN llamó a “atrofiar” al Gobierno), o puede ser factual. Aunque Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, puso sobre la mesa algunos datos la mañana de este miércoles en ADN Hoy:

“Es difícil hacer un diagnóstico, porque hay varias de la inseguridad y el delito, pero hay datos súper concretos que dan cuenta de lo que estamos viviendo, (cuál es) el problema y cuál es esta crisis de seguridad que declaramos que existe: por un lado, efectivamente la cantidad de delitos todavía, hasta las últimas estadísticas que tenemos, que son 2022, no se había recuperado a la cantidad de delitos que teníamos previo a la pandemia”.

“La pandemia nos encerró a todos en las casas, hizo que bajaran los delitos, sacó personas de las calles y eso hizo que en cantidad los delitos bajaran de manera muy importante. Y si bien han venido aumentando en 2021 y 2022, todavía están bajos con respecto a esa estadística y el año 2019. Por otro lado, los delitos no son todos iguales: contar delitos siempre es sumamente peligroso. Por eso somos enemigos de los delitos de mayor connotación social, que mezclan homicidios con una violación, un robo con violencia o un hurto. Si todos ellos suman uno, evidentemente puede ser que pareciera que los delitos han bajado en cantidad, pero si han bajado los hurtos, que son los menos dañinos, y los homicidios han aumentado, evidentemente el daño que está haciendo el delito puede ser mayor, aun cuando tengamos una cantidad más baja de delitos”, agregó luego.

Así, a modo de resumen, dijo Johnson que “lo que pasa en Chile es que bajaron la cantidad de delitos, no bajaron de la misma forma los delitos más violentos, como robo con violencia o robo con intimidación, y aumentaron los delitos más dañinos de todos, que son los homicidios. Eso lo estamos viendo, está muy en la retina de la ciudadanía y hace que la percepción de inseguridad sea la más alta que hemos tenido nunca en la historia medida. El año pasado hubo el mayor aumento de un año a otro: el salto fue muy grande”.

Uno de los efectos del cambio de los delitos, que ahora son más violentos y están más presentes los homicidios, “no es solo, lo que genera temor, la probabilidad de ser víctima de un delito, que puede ser más bajo, porque hasta el año pasado se cometían menos delitos (estamos esperando estadísticas, pero pareciera que está aumentando). Por otro lado, si bien hay menos riesgo de ser víctimas, el resultado del delito puede ser mucho más dañino. Y aquí vemos situaciones como que un robo con violencia está mucho más presente, hay más armas presentes en estos delitos, y vemos delitos muy graves, como los homicidios, que han aumentado de manera muy grande, más del 70% en los últimos cinco años, es el delito que ha tenido el incremento más alto en los últimos años y eso conlleva un temor, si no es el de solo ser víctima, sino el temor a que ese delito me genere un daño distinto, mucho mayor a otros”.

Frenesí legislativo

El fast track anunciado por el presidente del Senado para las propuestas en materia de seguridad, y que se haya tomado las prioridades de la actual administración, pueden ser peligrosos, dijo el director de Paz Ciudadana:

“El frenesí legislativo es peligroso: si bien hay proyectos de ley que parecen muy pertinentes, el hacerlo aceleradamente y sin un diagnóstico claro, puede tener resultados incluso contraproducentes”.

Luego agregó: “Gran parte de los proyectos de ley que se impulsan en periodos en que la inseguridad está muy presente, suelen ser aumentos de pena, porque la ciudadanía, dentro de las herramientas que conoce, pareciera que el que las personas estén más incapacitadas, o sea, que haya más personas en prisión, podría ser la mejor forma; y se piensa que las personas van a dejar de delinquir por un aumento de penas. La evidencia internacional muestran que eso no tiene un efecto importante; que los aumentos de pena no generan una disminución de delito, porque las personas que cometen delitos no apuestan a pasar poco tiempo presos, sino a que no van a estar presos”.

Así, por ejemplo, el aumento de penas en la Ley Naín-Retamal “si bien tiene cosas pertinentes, el aumento de penas no va a generar un beneficio para carabineros”. En cuanto al Plan Calles sin Violencia, hay un problema de base:

“El problema de base es que no se define de manera nítida cuál es el problema del programa que busca resolver. No existe un programa que termine con la inseguridad, porque es multifactorial y afecta a las personas de manera muy distinta. Entonces, lo primero es un diagnóstico: qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos evitar, medir esa línea de base, cuántas son las personas afectadas por eso y de qué forma están siendo afectadas, entender cómo opera ese fenómeno y después implementar una política pública que lo ataque y medir los impactos de la política pública después. Eso no está presente en las políticas públicas ni en las leyes, y es muy grave, porque hace que no mejoremos el problema”.