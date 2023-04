Luego que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento presentado por Chile Vamos en la llamada “Ley Antinarcos”, que apuntaba al cultivo medicinal de cannabis, la diputada Ana María Gazmuri (IND), una de las principales impulsoras, abordó el tema la mañana de este miércoles en País ADN.

La norma impugnada era la que consagraba el uso justificado de cannabis en la medida en que sea con una receta médica extendida por un médico cirujano, en la que se debe precisar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como su duración y formas de administración, que no podrá ser mediante combustión.

Fueron casi 4 años de tramitación e incluyó una indicación del Presidente Gabriel Boric, de cuando era diputado: “Se fusiona en diferentes iniciativas legislativas para actualizar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado”.

“La ley 20 mil persigue el tráfico, no los usos personales. Y en ese contexto, cuando se generan mejores herramientas para perseguir al narcotráfico, finalmente esas herramientas, si no están bien delimitadas, pueden volverse en contra de los usuarios y que de esta modificación las primeras víctimas no fueran los narcotraficantes, sino que nuevamente, como ocurre en los cambios regulatorios pasados, termina afectando a los usuarios que no están cometiendo ningún delito”, explicó la diputada.

A juicio de Gazmuri, si bien la indicación apunta a las excepciones del uso de cannabis, “en la práctica Fiscalía persevera en una actitud persecutoria insensata, incomprensible y que ha generado un grave trauma en familias de nuestro país”.

Así las cosas, con el rechazo a la indicación “hoy se puede promulgar con clara distinción, con justificativo. Hoy la mayoría de los allanamientos a los pacientes son por denuncias anónimas. Cuando llegan las policías a un domicilio producto de una denuncia anónima y se encuentre con un paciente con una receta al día, no podrán allanar ni incautar en ese momento. Por supuesto que Fiscalía podrá seguir con todas las acciones de investigación no intrusivas que estime convenientes, y si descubre algo ilícito, podrá proceder, pero no antes, como ocurre hoy”.

Además, la ley crea un nuevo delito: la falsificación de recetas médicas. “Lo importante: lo que esté escrito en la receta será lo prescrito por el médico, y ningún médico va a prescribir un cultivo que le interese a los traficantes. Ningún traficante tiene interés en tres o cuatro plantas, no es negocio. Es absurdo”, planteó.

“El no proteger a los usuarios y su derecho a cultivar abre un campo de impunidad al narcotráfico, donde no es perseguido, que es muy tremendo (…) Esto no va a ser plenamente posible si no damos pasos más para disputarle y arrebatarle el mercado del cannabis, que es el 80% del narcotráfico, al crimen organizado”, añadió luego.