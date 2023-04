Pidiendo “acciones enérgicas” y más concretas a las autoridades, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, explicó en ADN las razones para suspender las clases en cuatro colegios de la comuna y limitar la atención en dos consultorios, debido a un funeral denominado de “alto riesgo”, en el que suelen haber disparos al aire y otras manifestaciones que atemorizan a la población.

Al respecto Luis Astudillo indicó que “tenemos autoridades que operan a nivel regional que es la delegacion presidencial, hay mucho cabo suelto todavía, no hemos visto drone en todo el fin de semana lo cual lo considero que es un error. Estoy en permanente contacto con ella (delegada), esa comunicación que tenemos no da resultados concretos, acá lo que necesitamos son resultados concretos, son acciones enérgicas para darle el mensaje a estos delincuentes que acá se respeta el estado de derecho, no como está sucediendo ahora que en estos momentos nos están imponiendo sus propias leyes“.

“Cumbre de la delincuencia”

En ese sentido el alcalde indicó que falta coordinación entre el Servicio Médico Legal (SML) y las autoridades, además de los cementerios, ya que este tipo de funerales deberían ser a su juicio a primera hora, evitando así la concurrencia masiva.

Puntualmente el funeral que se realiza este lunes es el de un hombre de 33 años que murió en el extranjero, donde se dedicaba a ser “lanza internacional”. El cuerpo fue entregado el pasado viernes, sin embargo solo este lunes se hará su sepultura.

“Desde la delegación presidencial no se hace una coordinación efectiva con el SML para que puedan entregar los restos de laas personas fallecidas a primera hora, eso daría tiempo a Carabineros para poder organizarse y no tener que actuar de manera improvisada desvintiendo a un santo para vestir a otro. También con los cementerios, de que las sepulturas sean a primera hora porque ahí se dismuiría la concurrencia. Acá se arma una cumbre de la delincuencia en torno a estos velorios de alto riesgo“, apuntó el alcalde de Pedro Aguirre Cerda.

En cuanto a las medidas que se tomaron para la jornada de este lunes, el alcalde Astudillo puntualizó que “solicitamos la concurrencia de Carabineros, tenemos ingreso limitado (en los consultorios), medidas que apuntan a dar mayor seguridad, es una medida extrema que no nos parece, que va en contra de nuestra voluntad, pero no hemos tenido un mínimo de garantía para darle certeza a nuestro personal de trabajo y a los más pequeños de que no van a tener ningún problema, preferimos hacer labores preventivas en vez de estar lamentando que un niño salga lesionado o que una persona resulte con una herida mortal“.