Puerto Montt: padres denuncian negligencia médica de hospital regional tras muerte de niño de 6 años por virus hanta

El sábado pasado, un niño de 6 años llegó hasta el hospital de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, por fiebre y dolores estomacales. Luego, el lunes, el menor falleció. Luego de un test rápido, se constató que el niño estuvo contagio de virus hanta.

Fernanda Vergara y Pedro Salazar, los padres del menor, denunciaron negligencia médica: la madre relató que al ser llevado al centro asistencial, fue derivado a su hogar. Luego, la madre relató:

“Se fue muy decaído al hospital, le bajaron la fiebre y nos mandaron para la casa. Le administraron paracetamol y otro medicamento que no me acuerdo qué le pusieron en las venas y para la casa. Al otro día, de nuevo fuimos al hospital, para el control de sus plaquetas, y lo dejaron hospitalizado porque sus exámenes estaban malos. Al otro día yo le decía a una enfermera que estaba respirando muy rápido y ella me respondió que era normal porque estaba acostado”.

Al respecto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud Los Lagos, Karin Solís Hinojosa, lamentó el deceso del menor y confirmó que aún se desconoce el lugar donde, eventualmente, el menor se habría contagiado de virus hanta.

Mientras los padres del niño estudian las acciones legales a seguir, las autoridades de la zona están a la espera de los resultados de los análisis que confirmen o descarten un nuevo de virus hanta en la región.