Estallido social: fiscal Chong cita a declarar como imputados a Piñera, Chadwick, Blumel, Ubilla y Galli

La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, encargada de la investigación por delitos asociados a violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile, ha iniciado una ronda de interrogatorios a exautoridades de gobierno por presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

Entre los citados se encuentran el ex presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los ex subsecretarios de la cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Todos ellos están citados como imputados, ya que fueron querellados en la acción en que se invocan delitos de lesa humanidad presentada en noviembre del 2019.

La investigación había sido iniciada por la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, pero fue reorganizada por el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, quien designó a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, para encargarse de la investigación.

La persecutora ya ha decretado algunas diligencias en ambas causas y ha intentado interrogar al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, y al actual mandamás de la institución, el general Ricardo Yáñez, quien utilizó su derecho a guardar silencio.

El abogado de Sebastián Piñera, Samuel Donoso, explicó que el expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos, y que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país.

Donoso agregó que el expresidente Piñera ha colaborado permanentemente con la investigación y ya prestó declaración en esta causa y seguirá colaborando en lo que le sea requerido, consigna La Tercera.