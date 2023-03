“Ha generado un injusto juicio público”: Willy Semler responde a acusaciones de violencia psicológica y sexual

Fue el 23 de marzo, que una mujer de 27 años realizó una serie de acusaciones por violencia psicológica y sexual contra el actor Willy Semler (de 64 años). La joven, que contó que conoció al intérprete a inicios de la pandemia, por motivos laborales, ya que es gestora cultural, sufrió los hechos que denunció cuando era su asistente personal. Una inculpación ante la que Semler respondió con un comunicado de prensa.

E incluso, la relación entre ella y Semler llegó a ser tan cercana, que “en diciembre me enteré de que estaba embarazada de Willy, tengo cuatro meses (…) Él jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo, de hecho él escogió los nombres que le pondríamos“, según lo que recopiló Culto de La Tercera.

A través de su cuenta en Instagram, acusó que “él no solo usó sus años de diferencia y su figura de superioridad, su enfermedad mental y su fama. Sino también el constante chantaje emocional para ejercer en mi contra manipulación de conciencia, violencia psicológica, económica, simbólica y hasta sexual“.

Además, que expuso una amenaza que recibió por WhatsApp por parte del actor. “Te pego un tiro en los ojos… Anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia que es lo que realmente eres… Anda cambiándome el tonito, pendeja“, decía el mensaje que mostró.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada”

Sin olvidar que en la ocasión, también explicó por qué no actuó antes. “No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que él me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”, afirmó.

La mujer ingresó la denuncia por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, el 20 de marzo en la 1° Comisaría de Santiago, donde quedó a cargo de ella la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La defensa de Willy Semler

Ante todo esto, Willy emitió un comunicado de prensa. “He tomado conocimiento de las graves acusaciones vertidas en mi contra por quien, durante un corto periodo de tiempo, fue mi asistente y con quien tuve una breve relación sentimental. Y cuyos detalles han sido expuestos de manera irreflexiva en redes sociales, generando daño a mi persona“, dice el texto en un comienzo.

“Se han vertido una serie de imputaciones, muchas de ellas falsas, tanto sobre mi vida personal como profesional. Lo que, en los hechos, ha generado un injusto juicio público y la cancelación profesional. Con gran dolor para mí, mi familia y amigos“, añade después.

Finalmente, en el comunicado, Willy Semler señala que “por lo anterior, y dada la gravedad de las imputaciones, pondré todos los antecedentes a disposición para que esta situación sea investigada por el Ministerio Público. Es allí —y no en redes sociales—, donde acudiré para ejercer mi derecho para que se conozca la verdad, todo al amparo de la ley y colaborando, desde el inicio, en lo que corresponda“.