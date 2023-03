Presidente Boric repudia homicidio a carabinera en Quilpué y llama a no hacer “guerrilla política”

“Dolor y desgarro”, señaló el Presidente Gabriel Boric respecto al asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares, quien murió este domingo tras recibir un disparo en su cabeza en Quilpué, región de Valparaíso.

La carabinera fallecida es la mártir 1.232 de las institución policial y contaba con 21 años de servicio. La mujer de 43 años era madre de dos hijos —uno de 15 y otro de 12 años—, y era oriunda del sector el Belloto.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de la Sgto. 2º Rita Olivares Raio (QEPD), quien fue asesinada cobardemente en un procedimiento policial en la comuna de Quilpué.

Como Institución, con gran dolor enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. pic.twitter.com/8MxusynwdW — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 26, 2023

“Toda la fuerza del Estado”

Tras conocerse la muerte de la carabinera, el Presidente Boric, vía Twitter, se refirió a este asesinato. “Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos”, expuso el Mandatario.

“Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia”, agregó el Jefe de Estado quien se encuentra en República Dominicana por la 28ª Cumbre Iberoamericana.

Asimismo, el Presidente Boric manifestó: “Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia”.

“Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos”, cerró el líder de Gobierno.

Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 26, 2023

“Todo Chile repudia este hecho”

En tanto, la vicepresidenta Carolina Tohá, también a través de Twitter, señaló que “todo Chile repudia este hecho y sus autores serán perseguidos con todo el peso de la ley”.

Esto, en referencia a la querella criminal anunciada por el Gobierno anunciada por la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González.