“No hay necesidad de insultarme”: Polémica por inclusión de joven divulgadora científica como rostro de un billete

Toda una polémica se generó luego de que la Casa de Moneda lanzara una particular votación que incluyó a una joven divulgadora científica.

La controversia comenzó cuando la entidad informó en Instagram que realizarían una especie de concurso público para elegir a una mujer que será parte de un billete conmemorativo.

“Este mes queremos reconocer, conmemorar y destacar el valor de la mujer y a todas aquellas #MujeresValiosas que han marcado nuestra historia”, señalaron.

Y agregaron que “te invitamos a elegir cuál de estas importantes mujeres te gustaría ver retratada en el #billete #conmemorativo que imprimirá Casa de Moneda de Chile para conmemorar sus 280 años”. ​​

La polémica votación por el billete

Así, los nombres que planteó la Casa de Moneda fueron la escritora María Luisa Bombal, la médico Eloísa Díaz, la escritora Isabel Allende, la astrónoma María Teresa Ruiz, la piloto Margot Duhalde, la compositora Violeta Parra, la expresidente Michelle Bachelet, la arquera Tiane Endler y la divulgadora científica Valentina Muñoz.

Sin embargo, esta última generó un gran debate, e incluso varios insultos que se multiplicaron en redes sociales.

“¿De verdad que están postulando a esta mujer?? Tenemos tantas mujeres importantes y con trayectoria para homenajear”, dijeron algunos.

Ante esto, Valentina usó su Twitter. “Mi nombre Valentina Muñoz es TT en Chile gracias al odio de la gente. NO SOY TIKTOKER, NO SOY INFLUENCER. Soy activista y divulgadora científica”, escribió.

Y añadió que “si no me quieren en el billete, voten por alguien más, pero no hay necesidad de insultarme ni desmerecer mi trabajo”.

mi nombre #ValentinaMuñoz es tt en Chile gracias al odio de la gente. NO SOY TIKTOKER, NO SOY INFLUENCER. soy activista y divulgadora científica.

La joven, que además es la primera mujer latinoamericana en ser Defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la ONU, indicó que “yo no me postulé ni mucho menos pedí que me nominaran, no tengo idea quién propuso mi nombre y fue una sorpresa que me tomé con mucho humor y humildad”.

De esta forma, Valentina Muñoz tuvo que pasar un muy mal rato debido a una nominación que ella ni siquiera buscó, y que se la ganó por sus logros y aportes que, lamentablemente para algunos, fueron motivo de feas agresiones.