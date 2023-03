Michelle Bachelet recibe el Premio Joan Alsina por su labor en la defensa de los Derechos Humanos

La mañana de este lunes, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, le entregó el premio Joan Alsina a la expresidenta Michelle Bachelet por su labor y compromiso en la defensa de los Derechos Humanos.

El mandatario se encuentra visitando Chile, y durante esta jornada asistió al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto a Bachelet. Allí, el presidente de Casa América Catalunya, Miquel Royo, y Aragonès le entregaron el galardón a la expresidenta.

Según consignó CNN Chile, tras recibir el premio Michelle Bachelet recordó la figura de Joan Alsina, a quien conoció cuando era estudiante de medicina en el Hospital San Juan de Dios.

“Joan Alsina era una persona muy comprometida con lo que pasaba en Chile en ese momento y con las causas sociales, así que para mí es un auténtico honor este premio“, dijo.

Pere Aragonès reconoció el trabajo de la expresidente: “Michelle Bachelet es valentía, inconformismo y compromiso con los Derechos Humanos en Chile y en todo el mundo”.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, el presidente de Cataluña vino a Santiago en su gira por Latinoamérica. Visitas que tienen que ver con la memoria histórica.

¿Quién es Joan Alsina? Fue un sacerdote catalán que se desempeñó como Jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios, pero en 1973 tuvo un trágico desenlace.

Posterior al golpe de Estado cívico-militar, el 19 de septiembre detuvieron a Alsina y lo asesinaron en horas más tarde en el Puente Bulnes, sobre el Mapocho. Siendo lanzado al río y, ocho días después, se encontró su cuerpo.

