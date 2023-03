Viuda de carabinero muerto se desahogó indignada: “El Presidente no ha sido capaz de dar la cara”

El fallecimiento del cabo Álex Salazar tiene conmocionada a la opinión pública. Es que el funcionario murió tras ser atropellado cuando realizaba un control en un local nocturno.

Todo ocurrió la madrugada del domingo, cuando en el Barrio Estación el policía fiscalizaba un negocio de expendio de bebidas alcohólicas que operaba fuera de horario.

Un momento donde se produjo una compleja situación que terminó en que un ciudadano venezolano, de nombre Jhoyner Enrique Bonilla Brito, arrollándolo con un vehículo.

Un hecho que destrozó a la familia del cabo. De hecho, su hermano hizo un descargo conmovedor donde pidió justicia, y posteriormente, quien fuese su mujer, sacó la voz.

Viuda de carabinero y su pena

Así, Marlí Victoriano se detuvo a hablar con los medios y a manifestar todo su sentir tras perder a su pareja y padre de dos hijas.

“Yo antes veía (este tipo de noticias) por la tele, y decía: ‘¡Qué lata lo que está pasando! Qué pena, qué rabia, porque estas familias quedan desamparadas. No hay justicia para ellas”, señaló en un contacto con Contigo en Directo.

Y agregó que “solo me queda esperar que se aplique la pena máxima, que es lo mínimo que pido. Si no es así, vamos a seguir apelando y que este tipo cumpla condena acá en Chile”.

Luego, lanzó duros dardos contra el Presidente Gabriel Boric. “Carabineros no tiene herramientas para defenderse. Y no hablemos de temas físicos… las leyes no los resguardan, no tienen el respaldo del gobierno”, manifestó.

🔴 #URGENTE | VIUDA DEL CARABINERO ASESINADO APUNTÓ A BORIC: “Yo no confió en este gobierno, ellos avalaron la violencia. El presidente no ha sido capaz de dar la cara” fueron las palabras de Marlí Victoriano, viuda del cabo Alex Salazar. pic.twitter.com/tHEHcsyyJn — El Nacional Diario 📰 (@ElNacional_CL) March 14, 2023

“El Presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes, a mí me gusta decir las cosas de frente. Y supongo que el Presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa”, expresó.

De esta forma, la viuda del carabinero muerto decidió desahogarse tras el triste deceso. Y lo hizo emplazando al gobierno y al mandatario, exigiendo justicia.