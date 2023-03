Dos violentos portonazos marcaron la noche del lunes en la capital: en una hubo una menor de 4 años involucrada, mientras que en la segunda la víctima del ilícito optó por tomar una desesperada y peligrosa medida.

El primero de estos hechos ocurrió en la comuna de San Miguel, en la intersección de Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, el sector El Llano, poco antes de las 23:00. Según información de Carabineros, fueron dos desconocidos los que protagonizaron el ilícito.

Los antisociales llegaron en una motocicleta. Uno se bajó, golpeó el vidrio del automóvil y obligó a la madre a bajar del automóvil. La víctima relató lo que ocurrió después:

“Yo me metí al auto. De hecho, quedé toda rasmilladas. Él me decía: ‘Sácala, sácala’, porque por el nerviosismo no podía sacarla. Se bajó mi pareja del departamento. Se pusieron todos a gritar y él se tiró por el otro lado, abrió la puerta y logré sacar a mi hija. Se la estaban llevando, si estaba en movimiento”.

En horas de la madrugada, después de las 04:00, el vehículo apareció abandonado en la comuna de La Pintana.

El otro robo ocurrió en la esquina de Portugal con Coquimbo, en Santiago Centro. La víctima, también una mujer, en el intento de evitar la concreción del robo, se subió al techo vehículo. Pero los ladrones aceleraron, haciéndola caer. Además, residentes de edificios cercanos lanzaron botellas, para evitar el hecho.

Una testigo contó: “Empezaron a salir los vecinos, empezaron a lanzar objetos, botellas, e igual no pudo evitar el robo. Lo que más me impactó es que la niña que iba de conductora se colgó del vehículo y quedó sentada en el techo del auto para evitarlo, pero no pudo. Rodó unos metros, el carro aceleró y la tumbó allí, contra la acera, recibiendo un fuerte impacto en el cráneo”.

“Los vecinos gritaban, yo bajé con el kit de primeros auxilios, pero, casualmente, un señor que iba con su pareja la cargó y la llevó al SAPU”, agregó.

No se sabe nada del auto ni de la banda. La mujer, en tanto, se recupera en un centro asistencial.