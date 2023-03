“Sale Gabriel Boric y entra Michelle Bachelet”: las diversas reacciones de los partidos políticos ante cambio de gabinete

Este viernes, surgieron una serie de reacciones tras el cambio de gabinete anunciado por el Presidente Gabriel Boric. “Sale Gabriel Boric y entra Michelle Bachelet“, fueron parte de los comentarios.

Tras la instancia, el diputado Gaspar Rivas aseguró que “lo que hemos visto hoy día no es un cambio de gabinete, sino que derechamente es un cambio de Gobierno, sale Gabriel Boric de La Moneda y entra Michelle Bachelet (…) La Concertación se está tomando el Gobierno“, agregó el diputado.

Asimismo, el senador Enrique van Rysselberghe manifestó que “el reciente cambio en el Gabinete del Presidente Boric (…) es la confirmación de que su gestión ha sido deficiente y marcada por graves errores“. Además, “queda claro que el Presidente renunció al dogmatismo de Apruebo Dignidad y optó por potenciar al Socialismo Democrático”, señaló.

Por su parte, a través de un comunicado “el Partido Republicano manifestó su incredulidad respecto a la efectividad que tendrá esta medida, si no existe un cambio profundo de gestión por parte del Presidente y de su comité político”.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones a través de redes sociales no se hicieron esperar. Al respecto, el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, manifestó que el cambio de gabinete fue “un ajuste insignificante“. Y agregó que el “2022 fue un año perdido para Chile y el 2023 no será distinto. Los chilenos seguirán esperando para resolver sus urgencias“.

De esta misma forma, el ex diputado Pepe Auth publicó a través de su cuenta de Twitter que la forma de actuar del Gobierno es “improvisado y desprolijo“.

“Segundo cambio de gabinete, también anunciado con mucha antelación, cambia de nombres a última hora y deben improvisar“, detalló Auth.

Por otro lado, hay quienes entregaron su apoyo al gobierno de Boric, como el diputado Diego Ibáñez, quien señaló que “el cambio de gabinete es para mejorar el desempeño de un gobierno de cara a la gente, no al cuoteo pequeño“.

“Nuestra lealtad y respaldo absoluto están con nuestro Presidente Gabriel Boric. A seguir trabajando por Chile“, finalizó.