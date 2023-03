“Usted podría ser mi nieta”: Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refiere a los comentarios que le hacen por su edad

En el Ciudadano ADN conmemoramos el 8M realizando una edición especial enfocada en amplificar las voces de diversas mujeres líderes del país. Por eso, conversamos con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti sobre los distintos roles de la mujer en la sociedad y sobre los espacios que ha ido ganando en el tiempo.

“Siempre las mujeres nos llevamos el trabajo más pesado. Nos hacemos cargo del servicio más grande e histórico que haya tenido cualquier sociedad del mundo, que básicamente son los cuidados. Y en general, al menos desde el 2020, en que se hizo un estudio nacional, nos dimos cuenta de que las tareas de cuidado son feminizadas”, comenzó diciendo la autoridad viñamarina.

A lo anterior, Ripamonti agregó que “estamos peleando por romper techos de cristal”. “El objetivo no es solo ese. Más bien, es generar las condiciones para que el día de mañana esas tareas puedan ser redistribuidas. Que finalmente nos permitan vivir nuestros proyectos personales en igualdad de condiciones”, comentó.

La juventud de la alcaldesa Macarena Ripamonti

A su corta edad, Ripamonti asumió el rol de jefa comunal a mediados del año 2021. Respecto a cómo ha sido este período laboral para ella, la alcaldesa expuso que uno de los comentarios que más recibe de parte de la ciudadanía en sus trabajos en terreno, es “qué bueno que usted es joven”.

“Viña del Mar es la tercera comuna con población mayor más alta. Y algunas personas me dicen que ‘usted podría ser mi nieta’. Yo les pregunto si eso es malo o bueno, y ellos me dicen ‘miré, ¿sabe qué? la persona que más me cuida es mi nieta… Y esa persona me dijo que votara por usted, y así la conocí'”, relató.

Pese a los comentarios positivos, la alcaldesa aseguró que también existen críticas hacia su juventud, bajo el argumento de “falta de experiencia”.

“Hay harto comentario de pasillo en el ambiente político más de fuste, en el que dicen ‘qué se ha creído esta mujer pequeña, sin edad suficiente ni competencias para saltarse la fila’. También está el ataque que se hace más en privado, pero que sucede igual”, señaló.

El machismo en los cargos políticos

Además, la alcaldesa Ripamonti expuso que si bien recibe críticas negativas por su corta edad, existe además un sesgo sexista en los comentarios hacia su trabajo.

“No quiero dar nombres, pero recuerdo a un ministro que tuvo una designación como alcalde con 26 años. O acá el director jurídico de la administración corporativa de la administración anterior y que dejó prácticas de derecho bastante oscuras”, dijo.

“Ahora están ad portas de salir con una formalización en el Ministerio Público. Tenían 20 y pocos años, pero en el fondo, ahí no era tema porque se ocupa terno, se visten bien… y eran hombres”, agregó.

El impacto del incendio en Viña del Mar

En un ejercicio de autoevaluación sobre el primer tiempo de su mandato, la alcaldesa Ripamonti dijo que “el momento que más me ha marcado, fue el incendio”.

“Ha sido la peor catástrofe. Yo tengo 31 años, estoy ad portas de cumplir 32, y me tuve que enfrentar con mi equipo a la peor catástrofe de la ciudad en los últimos 50 años”, comentó.

“Enfrentarse a eso, cuando tampoco tienes una institucionalidad, sin las competencias, sin rúbricas, sin flujos, procedimientos ni líneas de mando para la toma de decisiones adecuadas, es sumamente complejo. Uno ve gente sufrir y eso genera desesperación”, reflexionó.

La autoridad también aprovechó la conversación con el medio radial para enviar un mensaje. “Todavía estamos 150 millones de pesos abajo por la construcción de viviendas a través de organizaciones de primer apoyo”, planteó.