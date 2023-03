Este martes, La diputada Viviana Delgado (PEV) acusó que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le gritó en medio de un altercado registrado en el Congreso Nacional.

“Le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del Municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan“, contó Delgado, según consignó La Tercera.

Tras el incidente, la diputada Viviana Delgado fue llevada a enfermería luego de sufrir una crisis hipertensiva.

Según el diputado Cristian Tapia, jefe de bancada del PPD, “no hubo garabatos, no hubo insolencia fuerte. Hubo sí un intercambio de opiniones, de posturas, respecto a una situación que está viviendo un colegio en la comuna de Maipú”, aclaró.

Las disculpas del Ministro

Por su parte, el ministro de Educación expresó sus “sinceras disculpas” a la diputada Viviana Delgado (PEV) luego de la discusión.

“Ambos sostuvimos un diálogo que a ratos fue acalorado y por mi parte yo quiero ofrecer sinceras disculpas en la manera en que condujimos ese diálogo”, manifestó Ávila.

Luego, agregó “estoy muy disponible para cuando la diputada quiera conversar, ofrecerle mis disculpas personalmente y ofrecerle una visita en conjunto”.

“No es la forma, no es la manera en que yo me relaciono con las personas”, finalizó el secretario de Estado.