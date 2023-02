La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “alerta internacional” por la gripe aviar, esa enfermedad que afecta principalmente a las aves, pero que en los últimos días ha pasado a humanos: en Camboya, una niña de 11 años y su padre murieron por esto. El infectólogo y decano de la facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, conversó la mañana de este lunes con ADN Hoy sobre este tema: si bien aseguró que como enfermedad está descrita hace mucho tiempo, dado el alza de contagios de los últimos meses “existe el riesgo potencial de transmisión a humanos que, en general, se da en situaciones de contacto estrecho, por ejemplo, criaderos de aves. Es menos frecuente que ocurra a nivel silvestre”.

“La influenza aviar, que tiene varios tipos, la más frecuente es H5N1, está descrita hace muchos años en el mundo y casos en humanos están descritos desde el ’97, pero es inusual. En los últimos meses hemos visto un aumento muy importante en diferentes partes del mundo, y en Chile también, de casos bien documentados de H5N1 en aves, principalmente silvestres. El SAG estima en 10 mil aves silvestres han fallecido a consecuencia de esta infección. Y también puede afectar a mamíferos, como lobos marinos”, precisó antes de aconsejar “evitar contactos” con aves erráticas o muertas.

Pese a lo anterior, aseguró que “lo bueno es que esta influenza tiene escasa o nula transmisión a humanos. Es mucho menos transmisible (que el covid-19). Pero tiene un riesgo de mortalidad en casos no tratados, que puede llegar a ser el 30% por neumonía grave”.

El estado actual de los tratamientos apuntan a los animales, especialmente a aves de corral. Ello descarta una vacunación masiva de personas. “Las enfermedades infeccionsas han acompañado, siguen acompañando y lo seguirán haciendo por siempre, al ser humano y la mayoría de ellas tiene un origen zoonótico: se originan en animales y pasan al hombre. Eso ha ocurrido en toda la historia e incluso han cambiado el curso de la historia (peste negra, sífilis, influenza, etc.) y seguirá ocurriendo. Hoy tenemos la capacidad de detectarla más tempranamente y tomar medidas, como en el caso del covid. No hay que entrar en pánico: son agentes que viven en animales y puede entrar al hombre”, acotó.

Ante la posibilidad de otra inoculación, el doctor Pérez aseguró también que “en general, no hay problemas”: “Las vacunas han permitido evitar muertes (…) Se realizan estudios para ver compatibilidades, pero en general no producen daños o afectan defensas; al contrario, robustecen la inmunidad contra ciertos afentes”.

Vacunación bivalente

En Chile hay quienes tienen cuatro vacunas contra el covid-19. La campaña actual por parte del Gobierno central está en la promoción de la vacuna bivalente, sobre todo para grupos de riesgo (con preexistencias o inmunodeprimidas). Este escenario ha hecho, dijo Pérez, que “las personas le han ido perdiendo el temor, los casos son menos graves, algunos ya han tenido covid. Es una mezcla de cosas. Lo importante es seguir informando, haciendo campaña, dando facilidades para que las personas se vacunen. Lo anunció el Minsal (ministerio de Salud): cuando comience la vacuna contra la influenza, se administrará también la de covid bivalente”.

Las últimas preguntas han ido en la línea de la inmunidad que podría haber entregado el contagiarse de covid: “La infección natural confiere una inmunidad razonable que puede extenderse por 10 o 12 meses, pero que es especialmente buena para las variantes anteriores. Para Ómicron es menos potente: la protección contra la reinfección es del 30%, mientras que para las otras es del 80%. No hay garantías de reinfectarse (…) El número de casos más grave se ha mantenido bastante estable o bajo, eso es gracias al impacto de las vacunas para prevenir muertes. Pero siguen falleciendo personas”.

El registro de fallecidos en Chile es resultado del sistema de contabilización; si en otros países no se informa, es por omisión, no tanto porque el impacto no existe, aseguró el decano. Además, se suma que los fallecidos hoy son adultos mayores, enfermos crónicos o inmunodeprimidos, o quienes no tienen sus esquemas de vacunación completos.

Tifus de los matorrales

Quizá una enfermedad endémica de Chile, el tifus de los matorrales ha ido tomando fuerza por lo extraño de su aparición más que por su alcance. Está escrita desde 2015, con aparición en la isla de Chiloé, y se presenta en humanos tras la picadura de ciertos ácaros o arácnidos: “Se produce una escara, una mancha negra y a la semana siguiente aparece fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, manchas en la piel y en personas con enfermedades previas puede provocar la muerte. Pero responde bien a los antibióticos. No es altamente frecuente, pero puede generar casos donde ocurre, como en Chiloé”, concluyó Pérez.