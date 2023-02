Camboya: cepa de gripe aviar preocupa a la OMS por riesgo de que se convierta en pandemia

Durante la semana pasada un virus infectó a dos personas en Camboya con la influenza aviar. Ahora, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos identificó al virus como un clado endémico de la gripe aviar presente en ese país.

En un principio se presumía que los casos fueron causados por una nueva cepa de H5N1, clado 2.3.4.4b que surgió en 2020. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el ministerio de Salud de Camboya, sugieren de que se trata del virus identificado como H5 clado 2.3.2.1c.

Según indicó el CDC, el virus H5 clado 2.3.2.1c. ha circulado entre aves durante muchos años en Camboya, generando en algunas ocasiones infecciones en personas.

“Este es un clado más antiguo de influenza aviar que ha estado circulando por la región durante varios años y, aunque ha causado infecciones en humanos en el pasado, no se ha visto que cause transmisión de persona a persona. Sin embargo, eso no significa que la amenaza sea menor”, indicó Erik Karlsson, director del Centro Nacional de Influenza de Camboya.

Por ahora no hay indicios de transmisión de persona a persona

Comenzaron a realizarse investigaciones sobre la transmisión del virus entre personas, luego de que una niña de 11 años falleciera en Camboya producto de la cepa de gripe aviar. Cabe señalar que durante más de una década no se había presenciado el virus en humanos en el país asiático.

Un total de 12 personas fueron examinadas para detectar la cepa H5N1. Dentro de las personas que se sometieron al análisis estaba el padre de la menor, quien dio positivo por el virus, pero no mostró ningún síntoma de la influenza.

Por el momento solamente se ha seguido de cerca el caso de la niña fallecida y el de su padre. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señaló a la situación como preocupante.

La respuesta de la OMS

La directoria de Preparación Global para Riesgos Infecciosos de la OMS, Sylvie Briand, aseguró: “Estamos más preparados (que para el Covid), pero incluso si estamos más preparados, todavía no estamos lo suficientemente preparados”.

Además, la experta agregó que se necesita “realmente continuar los esfuerzos para una pandemia de gripe”.