Salud mental en el Ciudadano ADN: Psicólogo explica la importancia de manejar un vocabulario emocional

En el Ciudadano ADN los lunes se habla y se aprende de salud mental. Por eso, esta jornada, conversó con el psicólogo con máster en psicoterapia clínica EMDR, Julio César Carrasco, quien explicó la importancia de manejar un vocabulario emocional.

“De los mamíferos, somos los mamíferos que habitamos en el lenguaje, entonces cómo tratamos algo es súper distinto y puedo decir está todo bien o no está todo bien y eso cambia el total del sentido”, comenzó explicando el especialista.

“Si nos remontamos al origen del psicoanálisis y la psicología, hace casi dos siglos, esto se llamaba “la cura por la palabra”. Entonces hay que entender que el lenguaje tiene que ser un lenguaje emocional, y que no es solo las palabras, porque antes de decir mamá, somos seres preverbales. La comunicación no verbal es cerca del 70% de lo que comunicamos”, agregó.

El silencio y lo no verbal

Bajo ese contexto, el psicólogo detalló que lo no verbal es crucial al momento de entablar una conversación sobre la salud mental o las emociones, porque uno tiene que “estar disponible, estar con ese alguien y no a medias, con el celular o mirando al lado”.

“Si nosotros vamos a ser receptores, tratemos de concentrarnos en el mensaje para responder. Recién ahí, desde mi perspectiva y mi punto de vista, escuchemos al otro. Pero el no escuchar, psicológicamente hablando, significa (para el otro) que no me están visibilizando, no existo y lo que yo pienso, creo o digo, no tiene valor. Por ende, ojo con lo que escuchamos y desde ahí responder adecuadamente”, añadió el máster en psicoterapia clínica EMDR.

Respecto al silencio, Julio César Carrasco expuso que “es parte de escuchar y dependiendo de eso respetamos al otro”.

Pero atención, ya que el experto expuso que “hay que entender qué edad tiene o en qué momento se encuentra el otro, porque es distinto guardar silencio frente a un niño que frente a un adulto, o un adolescente”.

“En el fondo, queremos hacer compañía en una situación de crisis y ahí lo que queremos es una escucha activa (…) que significa poder escuchar durante unos 20 minutos a la persona y lo me quiere decir“, puntualizó el psicólogo.

Educación a niños y niñas

Respecto a la relevancia que tiene el educar a los niños y niñas en un vocabulario emocional, Julio César Carrasco expuso: “Lo más importante es que tenemos que escuchar a los niños, qué están sintiendo y cómo lo están percibiendo”.

“Los niños a veces se enteran antes por sus redes sociales, por el celular o la televisión de la noticia o la desgracia, entonces nosotros somos el modelador, por tanto, le debemos explicar qué está pasando y dependiendo la edad, siempre diciéndoles la verdad, lo voy a adaptar, pero con la verdad, no hay que mentir y ahí tú puedes ayudarlo”, dijo el especialista.