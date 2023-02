Conaf y situación de empresas forestales por incendios: “Después de esta emergencia, habrá que replantearse la situación en la que estamos”

Según el último balance de Senapred, realizado durante la noche del lunes, los incendios forestales en combate se incrementaron y llegaron a 80 a nivel nacional, principalmente en la zona centro-sur del país.

Sobre esta particular situación se refirió el jefe del departamento de prevención de incendios forestales de Conaf, Rolando Pardo, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “algunos de los incendios que están activos siguen siendo complejos“.

“Hay una condición meteorológica no habitual, que no disminuye significativamente las condiciones de temperaturas en la noche, lo que tampoco permite que aumente la humedad en los materiales combustibles”, sostuvo.

Además, Pardo agregó que esta situación “hace que los incendios, particularmente en la tarde-noche, cuando es más visible en la comunidad la actividad del fuego, se estén propagando, y eso es una complejidad porque genera mucha inseguridad en la gente”.

Riesgo de emergencia en la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por evento de altas temperaturas extremas en la región Metropolitana y O’Higgins, lo cual llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar nuevos focos de incendio.

El jefe del departamento de prevención de incendios forestales de Conaf indicó que “hay un pronóstico que está enfocado en las regiones de O’Higgins y la Metropolitana”.

“Estamos preocupados por la zona costera de O’Higgins y también por las zonas de Melipilla, San Pedro y Curacaví, por lo que llamamos a que en estas zonas no se utilice fuentes de calor entre las 12:00 y 18:00 horas”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “lo más importante es que si se activa el servicio de mensajería SAE indicando la evacuación de las zonas, por favor no poner esto en duda y realizarlo de forma inmediata“.

Por ello, pidió a las personas de dichas localidades estar preparados, y sobre todo tener los caminos de acceso habilitados para los camiones de emergencia.

Empresas forestales

El miembro de Conaf también se refirió al rol de las empresas forestales en estos incendios. “Después de esta emergencia, habrá que replantearse la situación en la que estamos“, señaló.

Según explicó Rolando Pardo, “en los manuales se establecieron algunas cosas tras lo sucedido en 2016, y esto se comenzó a exigir esto a la gente que posee empresas forestales”.

“Tenemos condiciones de plantaciones forestales, muchas veces en manos de inversionistas, que simplemente plantan, y se olvidan de la plantación hasta el periodo de cosecha, 20 o 25 años después, y no hacen gestiones de limpieza, poda, no establecen cortafuegos, no hacen limpieza en vías de acceso“, detalló.

“Estas condiciones son las que más generan riesgo de incendios“, agregó Pardo,

Por ello, el jefe del departamento de prevención de incendios forestales manifestó que “en las plantaciones, lo que tenemos que hacer, en un trabajo a mediano plazo, es modificar la densidad de estas, sobre todo en aquellas zonas de alta peligrosidad para la comunidad“.

“Si las medidas no son suficientes, vamos a tener que establecer exigencias mayores, como un mayor tamaño de cortafuego, mayor tamaño de líneas sin vegetación, mayor espacio de franjas corta combustible, todo esto tendremos que evaluar“, cerró.