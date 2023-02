Alcaldesa de Santa Juana emplazó al Gobierno por decretar “tardíamente” Estado de Catástrofe

Durante la jornada de este 3 de febrero, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, informó que la zona urbana de la comuna presenta más de veinte sectores afectados por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país y emplazó al Gobierno por haber reaccionado “tardíamente” a las circunstancias.

“Me parece que la ministra Carolina Tohá debió haberlo decretado antes. Yo así se lo hice saber, lo estuve pidiendo, ni siquiera en esta emergencia, todo el mes. Entonces el tiempo me dio la razón si somos una gran plantación de monocultivo forestal con unas pocas casas adentro. Pero tampoco, ojo, podemos culpar al gobierno de que el Estado de Chile haya permitido esas plantaciones”, indicó.

Asimismo, la alcaldesa detalló que más del 60% del territorio de la comuna está en manos de empresas forestales y el monocultivo de pino es un problema que se debe regular de forma correcta.

“Desde Santa Juana, venimos pidiendo el estado de catástrofe desde el 31 de diciembre”, afirmó la alcaldesa.

En tanto, durante un despacho para Canal 13, Albornoz indicó que luego del anuncio de la ministra Tohá, sobre el despliegue de Fuerzas Armadas de apoyo en el lugar aún “no ha llegado efectivo personal militar a la comuna. Anoche vinieron doce funcionaros de Fuerzas Armadas, llegaron a Santa Juana, pero como no había sido decretado Estado de Catástrofe por Interior, solamentepodían evacuar y no podían proteger las vías de acceso y cortar los caminos”.

“Nosotros hemos tenido fallecidos por accidentes de tránsito, y necesitamos proteger las vías, ustedes, vieron autos incendiándose, vieron cómo se está pasando la gente, porque no tenemos los funcionarios necesarios. Evidentemente las personas que están encerradas por las llamas, los funcionarios de Carabineros, no es su culpa, es una reacción humana y moral, que todo el mundo tiene”.

“Los caminos, hay que mantenerlos despejados, y para eso necesitamos militares ahora ya” agregó la alcaldesa.