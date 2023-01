Por marejadas anormales: Armada llama a la ciudadanía no ingresar al mar

La Armada hizo un llamado a la responsabilidad y autoprotección de la ciudadanía, tras emitir un aviso por marejadas anormales.

Este fenómeno inició este miércoles 18 de enero, y se extenderá hasta el próximo lunes 23, desde Arica hasta Faro Corona, en la costa de la región de Los Lagos, y el Archipiélago Juan Fernández.

Por ello, la autoridad marítima llamó a no sobrepasar los límites de miradores dispuestos en la costa, evitar sectores de roqueríos, no interactuar con la rompiente en las playas, no ingresar al mar, ni desarrollar actividades náuticas o deportivas.

“Durante el periodo de validez del aviso de marejadas anormales, todas las playas de mar pierden su condición de aptas para el baño, porque generan condiciones de peligro para las personas”, afirmaron desde la Armada.

Según indicaron, este evento de marejadas “debe su origen en el invierno boreal, en el hemisferio norte, que proyecta mar de fondo de dirección Norweste, afectando con fuertes marejadas y rompientes las costas del litoral norte, central y sur, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea”.