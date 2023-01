Fiscal regional de Tarapacá: “Hay una criminalidad instalada, no podemos pretender que va a desaparecer”

“Lamentablemente, en la madrugada de hoy (martes) hubo un nuevo homicidio con arma de fuego en una población de la ciudad de Iquique. En lo que va del año, llevamos ocho homicidios en dos semanas. Este último fue con arma de fuego. Estamos en la misma tónica: la persona llegó herida, con riesgo vital, a un centro asistencial, donde falleció. Parece ser una balacera”.

Así fue como comenzó la entrevista de ADN Hoy de esta jornada al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. No fue necesario, tanto en el aire como en este texto, poner como contexto los dos cuerpos calcinados encontrados en Playa Blanca este lunes, ni menos la víctima de una violenta balacera ocurrida días antes.

Arancibia contó que más de la mitad de los homicidios ocurridos en 2022 y 2023 en la región están vinculados a la criminalidad: “No es una cosa fortuita o en un bar, sino que derechamente personas que buscan matar a otras por razones de ajustes de cuentas, dar señales, etcétera. Eso es lo terrible en la zona”.

Una representación de esta situación puede ser la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, dedicada al tráfico de personas, drogas y armas, además de secuestros y otros delitos. El fiscal regional contó que el descubrimiento de esta banda en Tarapacá ocurrió hace aproximadamente dos años. En marzo pasado, 12 personas fueron detenidas por sus vínculos con ellos. En años o décadas anteriores, el crimen organizado transnacional era tráfico de drogas, “pero no una banda que llegaba a instalarse a nuestro país”, precisó.

“Estas bandas rápidamente se van adaptando a nuestra realidad local, van contagiando criminóginamente a las bandas locales, sobre todo con la violencia inusitada extrema que despliegan. Se agudizó la violencia, por supuesto: las ejecuciones, los secuestros, las mutilaciones, los secuestros extorsivos, etc., todo eso comenzó a conocerse y no lo conocíamos. Ocurrían eventualmente, pero no que fuera de forma permanente. Ha ido en aumento y he dicho que existe la necesidad de fortalecer, desde aquí y no desde Santiago, a la fuerza policial, a quienes hacen la inteligencia, con llegada multifuncional, al igual de multifuncional que estas bandas: aquí está la trata de personas, tráfico de migrantes, de armas, secuestros extorsivos”, añadió.

Sobre la localización de estas bandas, Arancibia apuntó a la “proliferación de asentamientos irregulares”. En cifras, según la fiscalía, el 30% de los imputados conocidos son extranjeros; de los delitos totales ocurridos en la región, el 39% de los imputados conocidos son extranjeros; en las dos cárceles que hay en Tarapacá, el 45,7% de los privados de libertad son extranjeros. Las víctimas extranjeras de homicidios también bordean el 30%. “Es una realidad que no existe en ninguna otra parte del país”, aseguró el fiscal regional. Y complementó: “Eso dice que hay una criminalidad instalada, desarrollándose y creciendo, donde la incidencia de la delincuencia extranjera es inmensa. Eso está aquí, es una realidad que ya se instaló. Tenemos que tratar de combatirla para morigerarla, no podemos pretender que va a desaparecer”.

Gobierno y fronteras

El fiscal Arancibia apuntó a un descubrimiento por parte de la criminalidad respecto a las fronteras de Chile y as ventajas que tiene: “Por aquí entran las armas, el tráfico de migrantes, salen vehículos robados al extranjero, está el contrabando de todo tipo de especies, qué decír de la droga. Entonces esas fronteras, que ya están siendo controladas por el crimen organizado, porque deciden qué pasa y qué no por los pasos irregulares… Hay un valor muy grande que no era conocido con anterioridad por la criminalidad. Lo conocía el traficante boliviano que traía su droga, entraba y salía. Con la inmigración masiva fue transmitiéndose lo que significaba este lugar. Súmale el puerto, la zona franca, en fin, una serie de cosas que favorecen al crimen internacional”.

Y si bien reconoce y valora las señales y compromisos que el actual gobierno ha dado, “con los recursos actuales es muy difícil” tener un control de la situación.

Con todo, la discusión del proyecto de Ley de Infraestructura Crítica, que permitiría el despliegue de militares en las fronteras, junto con la posibilidad de que realicen controles de identidad y hagan detenciones, “sería una ayuda extraordinaria. Pero hay que entender algunos aspectos: no solo inyectar recursos acá, debemos para estas cosas de esta naturaleza descentralizarnos un poco. Se requiere que la fuerza esté aquí, si aquí entran y se van para el sur. Si vamos a seguir con la misma lógica de siempre, no nos va a resultar esto”.