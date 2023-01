FOJI rechaza el cambio de estatuto tras salida de Karamanos de La Moneda: “No quieren alejarse de presidencia”

Este lunes, País ADN conversó con Miguel Farías, director ejecutivo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), y Paolo Bortolameolli, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la que se presentará este 13 y 14 de enero de forma gratuita en el Teatro Caupolicán.

La FOJI, es una fundación nacional dependiente del Estado, por medio de la Coordinación Sociocultural de La Moneda, y forma parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por lo que el cambio institucional anunciado por Irina Karamanos, que fue acompañado con la noticia de su salida del Gobierno, le afecta directamente.

Recordemos que el pasado 29 de diciembre, tal como lo había anunciado el 2022, la politóloga puso fin a su rol de Coordinadora Sociocultural, iniciado el traspaso de las fundaciones a su cargo —FOJI, Chilenter, Prodemu, Tiempos Nuevos (MIM) y Artesanías de Chile— a los ministerios relacionados con cada misión.

Rechazo al cambio de estatuto

Bajo ese escenario, Miguel Farías aclaró el estado de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile respecto a este anuncio, afirmando que “el directorio rechazó el cambio de estatuto”.

“La FOJI es la única (fundación) que no ha aprobado el cambio de estatuto, pero está todavía en conversaciones el directorio”, agregó.

En ese sentido, Miguel Farías precisó que durante enero se está realizando una mesa de trabajo e Irina Karamanos “convocó a una especie de comité de nuevas propuestas de estatuto”.

Las razones

Consultado por las razones para rechazar el cambio, el director de FOJI expuso: “Principalmente, es que no quieren alejarse de presidencia, eso es lo que yo he escuchado del directorio”.

“Mi opinión como director ejecutivo, y obviamente voy a ejecutar lo que resulte, pero yo no veo complicado el cambio. No nos íbamos a convertir en funcionarios públicos, no nos iba a absorber un ministerio en un cambio de presidencia del directorio”, complementó Miguel Farías.

El Caupolicán

Por su parte, respecto a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en el Teatro Caupolicán, Paolo Bortolameolli expuso que “es una celebración en grande, para destacar los 30 años de la orquesta”.

Además, estos shows, en donde se interpretará la octava sinfonía de Mahler con 600 músicos en escena, será “una forma de celebrar a la FOJI, porque si bien la orquesta es un poco más antigua, la FOJI es la proyección de ese mismo espíritu, del mismo sentido”.

Si bien, por el momento las entradas se encuentra agotadas, desde la FOJI anunciaron que se pondrán a disposición nuevas entradas para los conciertos, las cuales mantendrán su carácter gratuito.