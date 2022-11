“Aún no siento que esto haya pasado”: Björk hizo alucinar a los jóvenes de la FOJI

Durante este domingo 13 de noviembre, Björk deslumbró a los asistentes del Primavera Sound Chile 2022 en una presentación que contó con la participación de la FOJI conformada por integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana.

A eso de las 19:00 horas, la cantante islandesa subió al escenario de Puntoticket vestida con un traje verde menta acompañado de calzas y guantes de latex blancos. Junto con su particular estilo, Björk comenzó su espectáculo con una máscara de escamas verdes que acompañaron el derroche de talento sobre el stage.

Con la sólida intención de iniciar un viaje que paulatinamente pudiese transportar a todos a un puro estado hipnótico e intimista, la intérprete de Stonemilker dio el puntapié inicial de su presentación con dicho tema para luego realizar un paso por Aurora, Come To Me y Liongsong.

“Muchas gracias” se le escuchaba decir a la cantante tras finalizar cada tema, quien también deslumbró con I`ve Seen It All, Hunter, Isobel y Jóga.

“Perdón, mi español es horrible. Solo puedo hablar en inglés, no creo que ustedes sepan hablar islandés, ¿o si?” comenzó diciendo para luego agregar “la verdad, no sé bien qué decir, no puedo creer las montañas que tienen, ustedes casi igualan las montañas de nosotros”.

“Bueno, tenemos invitados sobre el escenario, tenemos más gente de Santiago, de Chile, en el escenario, que personas de Islandia. Orquesta Nacional Sinfónica Juvenil” expresó.

“No puedo creer que el sol se está escondiendo, vamos a cantar una última canción, y cuando estábamos haciendo todos los arreglos, pensamos ‘vamos, tenemos que hacer arreglos que tengan solo un poquito de Techno” agregó antes de comenzar a interpretar Pluto.

La experiencia de la FOJI junto a Björk

Continuando con la tendencia sinfónica de sus últimas presentaciones, los chilenos que acompañaron a la artista sobre el escenario quedaron completamente alucinados con la experiencia.

“Fue increíble, nunca pensé que iba a tocar frente a tantas personas y menos con una artista como Björk. Ha sido un sueño hecho realidad. Estoy sin palabras, la energía, la música, todos los recuerdos que uno tiene asociados a Björk son impensables” explicó Anaís Prieto quien forma parte de la FOJI hace un año y toca el cello.

En tanto, Paula Reinoso, quien toca viola afirma que “nunca creí que iba a compartir escenario con Björk, nunca me atreví a soñar así. Soy fan hace muchos años de ella, las emociones de ensayar sus canciones fue increíble, y después estar con ella en el escenario fue sentir una energía nunca antes vista”.

“El público gritaba y cantaba, era una energía que nunca había sentido. Ella era maravillosa, había una puesta de sol increíble, me sentía como en la hora mágica en una momento infinito de muchas emociones” agregó la joven.

Por su parte, Christofer Mariani, quien también toca la viola, explicó que en el momento “había mucha energía, mucha adrenalina. Era rico cuando te entregaban toda esa energía y al final cuando tocamos la última canción, me sentí un poco agotado, pero aún sentía energía, quería más, podía tocar una hora más”.

Casi al final de la presentación, la orquesta se tomó unos minutos para interpretar una canción en solitario. “Fue muy bonito que nos diera un espacio solo para nosotros, para presentarnos a un público tan lleno…ver cómo el público aplaudía, casi me pongo a llorar, lo dimos todo, fue mágico, yo aún no siento que esto haya pasado” sentenció Mariani.