PDI investiga amenazas extorsivas a vecinos de Puerto Montt: antisociales aseguran ser del Tren de Aragua

Un vecino del sector Alerce Sur, en Puerto Montt, región de Los Lagos, está preocupado por una llamada que recibió: desconocidos habrían asegurado haber recibido $4 millones para matarlo a él y su familia. Para evitar el crimen, el hombre debía entregarle $2 millones a una mujer que iría a recoger el dinero a su hogar.

Otra mujer recibió también una llamada y tras colgar, llegó un mensaje de audio:

“Estimada, has tomado una mala decisión. Yo ya autoricé al personal que está en la zona para que te partan la cara a plomo, me la monten en la camioneta y me la lleven a la finca al sur, y ahí yo no le voy a pedir una colaboración para la fundación; ya tu me vas a pagar con la vida tuya por faltarme el respeto. ¿Por qué? Porque Camilo Moncada le hace el llamado a una persona, es para solucionar un problema, no para que me falten el respeto de esta manera“.

Y sigue: “Ya autoricé al personal a que efectúe el trabajo entonces, para que vea que ahí vas a querer hablar conmigo. Porque pensaste que la solución era cortarme la llamada. Ya te vas a dar cuenta que cuando la mafia llama, es para solucionar un problema”.

El caso fue tomado por detectives de la Policía de Investigaciones, quienes realizan las diligencias para dar con la identidad de los antisociales. El comisario Diego Ortega, jefe (s) de la Brigada de Delitos Económicos de la policía civil de Puerto Montt entregó detalles del mecanismo:

“Podemos decir que existen delincuentes comunes que están utilizando el nombre de esta organización como suerte de franquicia para cometer sus propios delitos, asociados a amenazas extorsivas y estafas telefónicas. En estos casos generalmente existen dos vías principales mediante los cuales los delincuentes obtienen información privada para extorsionar sus víctimas, como son las redes sociales y los datos de conocidos”.

“Desafortunadamente hoy es muy fácil obtener información por redes sociales, lo que facilita conocer hábitos, direcciones, conformación familiar o colegios”, cerró Ortega.

En la misma línea, aseguraron desde la PDI que existen personas dedicadas a monitorear por redes sociales lo que publican. Por eso, la recomendación fue a evitar publicar datos de la vida privada y familiar. Además, llamaron a quienes sean víctimas de estos delitos a reunir la mayor cantidad de información a las personas que hacen estos llamados para después hacer la denuncia.