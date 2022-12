Karina Fernández tras renunciar a la carrera de Fiscal Nacional: “Nunca había evidenciado de tal manera la participación de operadores políticos”

Karina Fernández, abogada especialista en Derechos Humanos, estuvo en La Prueba de ADN y se refirió a su renuncia a la candidatura para el cargo de Fiscal Nacional.

Durante la tarde de este jueves, la jurista presentó su dimisión a la Corte Suprema descartando la posibilidad de sumarse a la quina que forma parte de las alternativas.

Según explicó Fernández, su decisión para por críticas al “desarrollo del proceso y distorsiones que han existido al interior del proceso mismo”.

“El proceso, en su propia naturaleza, ha ido demostrando que no está a la altura de los desafíos que el propio Ministerio Público requiere. También me ha parecido que muchos actores que participan del proceso actúan como en desconocimiento del rol que tiene que jugar el Ministerio Público en un país, en particular, respecto a la defensa de los DD. HH.”, enfatizó.

Problemas de la institucionalidad

De manera más concreta, la abogada expresó: “En particular, yo responsabilizo a los agentes estatales, porque es de donde surge la responsabilidad en este tipo de procesos que tienen que ser especialmente transparentes”.

Además, apeló a que “todo ha estado muy lejos de la ciudadanía“, haciendo énfasis en cómo se considera a la población, principalmente víctimas de delitos y usuarios del poder Judicial.

Si bien reconoce que “en materia de diseño, sí es adecuado que en Chile participen los tres poderes del Estado”, critica que “en este caso, se ha visto altamente politizado“.

Resaltando otro punto bajo el mismo tema, la letrada apela a que “es importante que las autoridades estatales reconozcan dónde están las responsabilidades“.

Poniendo sobre la mesa su experiencia vivida, haciendo hincapié en la ciudadanía, indicó que las personas “no es que tienen miedo de la inseguridad o de la delincuencia, es que se sienten abandonas por la institucionalidad“.

El conflicto dentro del proceso

Siguiendo bajo la misma línea, Karina Fernández resalta que este tipo de problemáticas frente a la figura del Fiscal Nacional, desde su elección, es generar “desconfianza” en la población.

“He sido bastante crítica respecto desde la primera conformación de la quina, porque fue absolutamente inusual que dos candidatos tuvieran 17 votos“, mencionó.

“Me parece bastante curioso, por decirlo menos. Pero cuando se vuelve a conformar la quina, candidatos que obtuvieron 0 votos obtuvieron 10, también me parece altamente con ciertos cuestionamientos”, sostuvo.

“Además, que estuvieran actores políticos en la propia audiencia; recordemos que había una senadora de la UDI presente, había un asesor político de la UDI”, destacó la licenciada.

Haciendo referencia a su experiencia en diversos tipos de procesos de escrutinios similares, apuntó: “Nunca había evidenciado de tal manera la participación de operadores políticos“, incluyendo al Poder Judicial en esta observación.